Gold Silver Rate : सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळे खरेदीला प्रतिसाद, अक्षय्य तृतीयेला सोने-चांदीचे दर स्थिर; आंतरराष्ट्रीय बाजार बंद

Akshaya Tritiya gold rate 2026 : गेल्या दहा दिवसांपासून सोने-चांदीच्या दरातील तेजी कायम असून दर उच्च पातळीवर स्थिर आहेत. सध्या सोने प्रतितोळा सुमारे १ लाख ५३ हजार रुपये (जीएसटी अतिरिक्त), तर चांदी प्रतिकिलो २ लाख ५२ हजार रुपयांवर आहे. रविवारी (ता. १९) अक्षय्य तृतीयेच्या मुहुर्तावरही हे दर बहुतांश स्थिर राहतील, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे..गेल्या काही दिवसांत सोन्याचे दर उच्चांकाजवळ स्थिर राहिले आहेत. साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोने खरेदीला विशेष महत्त्व असते. यंदा हा सण रविवारी आल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजार बंद राहणार आहे. त्यामुळे आधीच्या दिवसांचेच दर कायम राहण्याची शक्यता अधिक आहे. स्थानिक बाजारपेठेनुसार प्रति तोळा सुमारे ५०० रुपयांपर्यंत फरक दिसू शकतो..यंदा गुढीपाडव्याच्या दिवशी सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे खरेदीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, अक्षय्य तृतीयेपूर्वी दर उच्च पातळीवर स्थिर असल्याने यावेळी ग्राहकांचा प्रतिसाद काहीसा मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.सराफ व्यावसायिकांच्या मते, आखातातील तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांसारख्या घटकांमुळे सोन्याचे दर सध्या उच्च पातळीवर टिकून आहेत. त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशीही दरात मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे..Premium|Gold Silver ETF NAV change : सेबीचा मोठा निर्णय; सोने-चांदी ईटीएफ मूल्यांकनात आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कऐवजी देशांतर्गत दरांना प्राधान्य.दर वाढले असले तरी पारंपरिक खरेदी काही प्रमाणात होईल, असा अंदाज आहे. मात्र, वाढत्या किमतींमुळे ग्राहक हलक्या दागिन्यांकडे किंवा कमी प्रमाणातील खरेदीकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.गेल्या काही दिवसांपासून सोने-चांदीचे दर स्थिर आहेत. सोने प्रतितोळा सरासरी १ लाख ५२ हजार, तर चांदी प्रतिकिलो दोन लाख ५२ हजारांवर आहे. याशिवाय जीएसटी वेगळा लागू होतो. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशीही हेच दर कायम राहण्याचे संकेत आहेत.-गणेशराव गाडगीळ, संचालक, 'पीएनजी'.