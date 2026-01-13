Why gold silver price increased suddenly?

कोल्हापूर

Gold Silver Price Increase : तीन दिवसांत सोने ४ हजार तर चांदी १९ हजारांनी वाढली, आजचा चांदीचा भाव २ लाख ७० हजारांवर

Indian Bullion Market Update : अवघ्या तीन दिवसांत सोन्याच्या दरात ४ हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल १९ हजारांची वाढ झाली असून आज चांदीचा भाव २ लाख ७० हजारांवर पोहोचला आहे.
Published on

Gold Silver Market Latest Update India : गेल्या तीन दिवसांत चांदीच्या दराने चांगलीच उसळी घेतली असून, त्यामध्ये १९ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दरामध्ये तीन हजार ९०० रुपयांची भर पडली आहे. चांदीचा वापर आता फक्त दागिन्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सौरऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहने, पॉवर ग्रिड आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणांमुळे मागणी वाढली आहे. उत्पादन कमी आणि मागणी जास्त असल्याने चांदीच्या किमतीमध्ये वाढ होत आहे.

