Gold Silver Price Impact War : सोने चांदी दरावर अद्याप युद्धाचा परिणाम, आठवड्यातील दराची आकडेवारी आली समोर

MCX gold silver rates : मागील आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. इराण -अमेरिका युद्धाचा थेट परिणाम सोने चांदी दरावर झाला आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदी २ लाख ४३ हजारांवर आहे तर तर सोनेही १ लाख ५२ हजारांवर स्थीर आहे. या आठवड्यात सोने -चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. दरम्यान युद्ध थांबल्याने सोने चांदी दर कमी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..MCX वर २ एप्रिलला चांदीचा दर २ लाख ३२ हजार ४९५ रुपये प्रति किलो होता. तोच दर शुक्रवारी मार्केट बंद होताना २ लाख ४३ हजार ३०० रूपयांवर बंद झाला. एका आठवड्यात चांदी १० हजार ८०५ रुपयांची वाढ झाली.देशांतर्गत बाजारातही चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा दर २ लाख २७ हजार ८१३ रुपयांवरून वाढून २ लाख ३९ हजार रुपये प्रति किलो झाला असून, यात १२ हजार १२१ रुपयांची वाढ झाली..सोनेही महागलेसोन्याच्या दरातही आठवडाभरात वाढ झाली आहे. २ एप्रिल रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ४९ हजार ६८० रुपये प्रति १० ग्रॅम होता, तो वाढून १ लाख ५२ हजार ६९० रुपये झाला. या आठवड्यात बाजार बंद होताना ३ हजारांची वाढ झाली..विविध कॅरेटमधील सोन्याचे दर (GST व मेकिंग चार्ज वगळून)24 कॅरेट : 1,50,330 रुपये / 10 ग्रॅम22 कॅरेट : 1,46,720 रुपये / 10 ग्रॅम20 कॅरेट : 1,33,790 रुपये / 10 ग्रॅम18 कॅरेट : 1,21,770 रुपये / 10 ग्रॅम14 कॅरेट : 96,960 रुपये / 10 ग्रॅमज्वेलरी खरेदीपूर्वी महत्त्वाची बाबसोने-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी करताना IBJA कडून जाहीर केलेले दर देशभरात समान असतात. मात्र प्रत्यक्ष खरेदी करताना त्यावर जीएसटी आणि मेकिंग चार्ज आकारला जातो. हे मेकिंग चार्ज शहरानुसार व ज्वेलरनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अंतिम किंमत अधिक वाढते.