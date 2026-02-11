कोल्हापूर

Government ration scheme : श्रीमंतांना सोडता सोडवेना रेशनवरचे धान्य! गहू, तांदूळ विकायचा नवा धंदा

Ration Card Scheme : रेशन योजनेतील अनुदानित धान्याचा गैरवापर करून त्याची विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गरिबांच्या हक्काच्या धान्यावर काळाबाजाराचा आरोप. सविस्तर वाचा.
Action against ration black marketing

Sandeep Shirguppe
Ration shop corruption news : स्वतःचे घर, चारचाकी गाडी, चार आकडी मासिक उत्पन्न असे असूनही रेशनच्या पिवळ्या किंवा केशरी कार्डचे धान्य दरमहिन्याला घ्यायचे. घरी आवश्यकता नसेल, तर अन्यत्र विकायचे. असे करणारे अनेकजण आहेत. त्यांनी स्वइच्छेने आपले रास्त भाव धान्य दुकानातील रेशन बंद करायचे आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. श्रीमंतांना रेशन दुकानातील धान्याचा मोह सुटत नाही, हेच यावरून दिसते.

