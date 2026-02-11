Government ration scheme : श्रीमंतांना सोडता सोडवेना रेशनवरचे धान्य! गहू, तांदूळ विकायचा नवा धंदा

Ration shop corruption news : स्वतःचे घर, चारचाकी गाडी, चार आकडी मासिक उत्पन्न असे असूनही रेशनच्या पिवळ्या किंवा केशरी कार्डचे धान्य दरमहिन्याला घ्यायचे. घरी आवश्यकता नसेल, तर अन्यत्र विकायचे. असे करणारे अनेकजण आहेत. त्यांनी स्वइच्छेने आपले रास्त भाव धान्य दुकानातील रेशन बंद करायचे आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. श्रीमंतांना रेशन दुकानातील धान्याचा मोह सुटत नाही, हेच यावरून दिसते..जिल्ह्यात सध्या अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतून धान्य दिले जाते. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४९ हजारांपेक्षा कमी आहे, त्यांना अंत्योदन योजनेतून धान्य दिले जाते, तर ५९ हजारांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राधान्य योजनेतून धान्य दिले जाते. अंत्योदय योजनेंतर्गत दोन लाख २२ हजार ४९५ जणांना धान्य दिले जाते, तर प्राधान्य योजनेतून सुमारे २३ लाख ३६ हजार ४५४ व्यक्तींना धान्य दिले जाते. जिल्ह्यात या दोन्ही योजनांमधून सुमारे २५ लाख, ५८ हजार ९४९ लोकांना रेशनचे धान्य मिळते. यातील बरेचजण असे आहेत, ज्यांना रेशनच्या धान्याची गरज नाही..कारण, त्यांचे उत्पन्न निर्धारित केलेल्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. मात्र, तरीही ते शासकीय सवलतीमध्ये असणारे धान्य घेतात. यासाठी शासनाने ‘गिव्ह इट अप’ योजना २०१७ मध्ये सुरू केली. यामध्ये अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांनी स्वतःहून धान्य परत करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाने वारंवार आवाहन करूनही अत्यल्प ग्राहकांनी याला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आता शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला अशा नागरिकांची यादीच पाठवली आहे..‘मिशन सुधार’ अभियानरेशन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता शासनाने ‘मिशन सुधार’ अभियान सुरू केले असून, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागाकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्याचा अहवाल शासनाला पुरवठा विभागाने पाठवला आहे. त्यातील प्रस्तावात म्हटले आहे, योजनेतील धान्य पुरवठ्यासाठी उत्पन्न मर्यादा प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार ते दोन लाख करावी. उत्पन्न मर्यादेला महागाई निर्देशांक जोडण्यात यावा. नैसर्गिक आपत्ती व भौगोलिक दुर्गमता लक्षात घेऊन काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये निकष शिथिल करावेत..Kolhapur School Buses : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतेशी खेळ; सीसीटीव्ही-अटेंडंट नसल्याने ३० स्कूल बसेसवर आरटीओचा बडगा.कोल्हापूर जिल्ह्यात रेशन कार्डसाठी केवळ ढोबळ उत्पन्न हा निकष न लावता जमीन धारण क्षमता हा निकष लावावा. असंघटित कामगारांचे उत्पन्न हंगामी असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विचार व्हावा. कागदावरचे उत्पन्न कमी असले, तरी प्रत्यक्षात चारचाकी वाहन असणारे, पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणारे, निवृत्ती वेतन जास्त असणारे असे निकष रेशन कार्ड देताना विचारात घेतले पाहीजे. रेशनवर पौष्टीक धान्य मिळावे. तृतीयपंथी, भूमिहीन शेतमजूर, निराधार, एकल महिला, निराधार वृद्ध, गंभीर आजार असणारे व्यक्ती यांना प्राधान्याने धान्य मिळावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.