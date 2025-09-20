Action Against Government Officers : अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवल्याच नाहीत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?

Government Schemes in Kolhapur ZP : अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत; मात्र जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन, बांधकाम व समाजकल्याण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अनियमितता झालेल्या प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमातीचे राज्य उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली..मेश्राम यांनी कोल्हापूरमध्ये विविध शासकीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते म्हणाले, ‘‘अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी किती योजना राबविल्या गेल्या व त्याचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचला, याची माहिती घेताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींना दुभती जनावरे घेणे व शेळी खरेदी करण्यासाठी नऊ कोटींचा निधी होता. त्यातील मोजकाच लाभ देत उर्वरित तीन कोटींचा निधी परत पाठविला. शेळी खरेदी योजनेसाठी अडीच कोटींपैकी फक्त एक कोटी निधी वापरून उर्वरित निधी परत पाठविला. पुढील वर्षासाठी या विभागाने निधीची मागणी जास्त न करता केवळ पाच कोटींची मागणी केली.’’.अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींना साखर कारखान्यांनी भागधारक करून घेण्यात हयगय केली आहे. असे का घडले, याबाबत जिल्हा सहकार निबंधकांकडून समाधानकारक माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे, असेही श्री. मेश्राम यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती-जमातीं व्यक्तींना महावितरणकडून वीजपुरवठा संच देण्यात टाळाटाळ झाली. अशी योजना नसल्याचे महावितरणने ग्राहकांना सांगितले. तथापि, महावितरणच्या एका अहवालानुसार त्याच वर्षी ५६ जणांना त्याच योजनेतून विद्युतपुरवठा दिल्याचे उघड झाले. त्यामुळे महावितरणलाही नोटीस दिली आहे, असेही त्यांनी सागितले. दरम्यान, त्यांनी राजर्षी शाहू समाधीस्थळ, अंबाबाई मंदिर, बिंदू चौक आदी ठिकाणी भेट दिली..Gokul Dairy Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या ठरावावरून जोरदार राडा, अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार; एका ठरावाला ५ लाख देण्याची भाषा, पन्हाळा तालुक्यातील घटना.जिल्हा परिषद, महापालिकाही रडारवरश्री. मेश्राम म्हणाले, ‘‘साकव बांधणीची दहा कोटींपेक्षा जास्त निधीची तरतूद असलेली योजना नदीवर पूल बांधण्यासाठी होती; मात्र जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी विविध कारणे सांगत योजनेची उद्दिष्टपूर्ती केली नसल्याचे दिसून आले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी हिताच्या योजना राबविण्यासाठी महापालिकेकडे ४३ कोटींचा निधी होता. तो खर्च दाखवला गेला; मात्र त्याच्या हिशेबात गोंधळ असून, एकाच कामाची दोन वेळा बिले काढली आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.’’ .जागा परस्पर हस्तांतरितमौजे वाघापूर (ता. भुदरगड) येथे नऊ गुंठे तलावाची जागा विशिष्ट समाजासाठी होती. ही जागा महसूल विभागाने जिल्हा परिषदेकडे परस्पर हस्तांतरित केली. याबाबत पोलिसप्रमुख, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी झाल्या; मात्र अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही, असेही श्री. मेश्राम यांनी सांगितले.घरकुल प्रश्नी चौकशी करणाररमाबाई आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील किमान ६० हजार कुटुंबांना घरे मिळणे अपेक्षित होते; मात्र यंदाच्या वर्षापर्यंत केवळ २२० लोकांना घरे मिळाली असून, २७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. १,९४९ घरे मंजूर असून, २४० घरांचे काम सुरू आहे. गरिबांच्या मूलभूत गरजा भागविणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीतही गरिबांचा हक्क लुटण्याचा डाव दिसत असल्याने या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.