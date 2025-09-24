Tricycles Disabled Stopped : दिव्यांगांना तीनचाकी सायकली बंद, शरीरस्वास्थ्यावर गंभीर परिणाम; सरकारचा निर्णय

तीनचाकी सायकलींमुळे दिव्यांगांच्या शरीरस्वास्थ्यावर गंभीर परिणाम, सायकलींमुळे दिव्यांग व्यक्तींची दमछाक होतेदिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांकडून या सायकल बंदीची मागणीदिव्यांगांनी शिबिरासह कार्यक्रमात मिळालेल्या सायकली जागेवरच सोडल्या, सरसकट दिव्यांगांना बॅटरीवरील सायकल द्यावी.Maharashtra Governments Decision : हाताने चालवणाऱ्या तीनचाकी सायकलींमुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या शरीरस्वास्थ्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. याची दखल घेत राज्य सरकारने दिव्यांगांसाठी या सायकलींचे वाटप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग कल्याणाच्या विविध योजनांतर्गत होणारे वाटप करू नये, असे निर्देश संबंधित घटकांना दिले आहेत. दरम्यान, सहजसोप्या पद्धतीने चालविता येणाऱ्या बॅटरीवरील सायकली दिव्यांगांना द्याव्यात, अशी मागणी दिव्यांग संघटनांकडून होत आहे..राज्यात दिव्यांग कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, स्थानिक स्वराज संस्थांकडून दिव्यांगांसाठी करण्यात येणारे साहित्याचे वाटप आणि लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांतर्गत तीनचाकी हाताने चालवणाऱ्या सायकलींचे वाटप करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या ‘एडीआयपी’ योजनेंतर्गत ही ‘ॲलिमको’ या प्राधिकृत संस्थेतर्फे ही विविध कार्यक्रमात या सायकलींचे वाटप केले जाते. मुळातच दिव्यांग व्यक्ती शरीराने कमकुवत असते. त्यातच अशी जड सायकल हाताळणे, त्यांच्यासाठी जिकिरीचे होत असते..नियमित सायकल चालविताना धडदाकट माणसाला ही अक्षरश: घाम फुटतो. त्या तुलनेत कमकुवत असलेल्या दिव्यांगांच्या अंगात तितकी ताकद नसल्याने त्यांना सायकल चालविणे अडचणीचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ७ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत तीनचाकी हाताने ओढणाऱ्या सायकलीचे वाटप होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नुकताच शासन निर्णय झाला..त्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी काम करताना त्यांच्या आरोग्याचे हित विचारात घेऊन, दिव्यांग कल्याणाच्या विविध योजनांतर्गत तीन चाकी हाताने ओढणाऱ्या सायकलीचे वाटप करण्यात येऊ नये. याची सर्व प्रशासकीय विभाग व त्याअंतर्गत येणारी सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, अन्य शासकीय-निमशासकीय संस्था यांनी दक्षता घ्यावी व या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे म्हटले आहे. या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनस्तरावरून कळविले आहे..GST Raid Kolhapur : कोल्हापुरात जीएसटी विभागाची धाड, तब्बल २१ कोटींचा कर चुकवला; गोपनीय माहिती समोर आली अन्.सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य असून, त्याचे स्वागत आहे. शरीर कमकुवत असलेल्या दिव्यांग व्यक्तीला तीन चाकी हाताने ओढणाऱ्या सायकलीमुळे त्रास होतो. त्यामुळे विविध कार्यक्रमांत व शिबिरांत विविध शासकीय योजनांतर्गत मिळालेल्या सायकली दिव्यांग घेत नाहीत. यासाठी सरकारने ८० टक्क्यांपासून १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना ज्या प्रमाणे बॅटरीवरील सायकली दिल्या जातात, त्याप्रमाणे ८० टक्क्यांच्या आत दिव्यांगत्व असलेल्या सर्वच दिव्यांगांना या बॅटरीवरील सायकली द्याव्यात.- अनिल मिरजे, अध्यक्ष, शिवसंग्राम दिव्यांग संघटना.GST Raid Kolhapur : कोल्हापुरात जीएसटी विभागाची धाड, तब्बल २१ कोटींचा कर चुकवला; गोपनीय माहिती समोर आली अन्.प्र.१. सरकारने नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे?उ.१. दिव्यांगांसाठी हाताने चालवणाऱ्या तीनचाकी सायकलींचे वाटप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.प्र.२. हा निर्णय का घेण्यात आला?उ.२. या सायकलींमुळे दिव्यांगांच्या शरीरस्वास्थ्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्याने हा निर्णय झाला.प्र.३. पुढे दिव्यांगांना कोणत्या प्रकारच्या सायकली दिल्या जाणार आहेत?उ.३. सहज चालविता येणाऱ्या बॅटरीवरील सायकली द्याव्यात, अशी मागणी संघटनांकडून होत असून, सरकार त्यावर विचार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.