कोल्हापूर

Kolhapur Circuit Bench : राज्यपालांच्या आमदार नियुक्तीवरून उद्भवलेला वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात; कोल्हापूर सर्किट बेंचने याचिका वर्ग केली

constitutional scrutiny of Governor-appointed MLAs : सात राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीविरोधात दाखल झालेली याचिका कोल्हापूर बेंचनं सुनावणीस घेतली; मात्र न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी या प्रकरणाचे व्यापक संवैधानिक परिणाम लक्षात घेऊन ते मुंबई उच्च न्यायालयात हलवण्याचे आदेश दिले.
constitutional scrutiny of Governor-appointed MLAs

constitutional scrutiny of Governor-appointed MLAs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘राज्यपालनियुक्त आमदारांविषयीचा वाद कोल्हापूरपुरता मर्यादित नाही. तसेच यासंदर्भात दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी जाणे आवश्‍यक आहे,’

Loading content, please wait...
Kolhapur
Petition
Petition filed
Governor
Dispute
petition in high court
Transfers
Kolhapur Circuit Bench

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com