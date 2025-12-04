कोल्हापूर

Kolhapur Circuit Bench : राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद; सुनील मोदींची याचिका सर्किट बेंचमध्ये!

High Court to Hear Petition Against Governor : राज्यात २०१९ मध्ये अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळच्या सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे बारा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी पाठवली होती.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी (ता. ४) कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमध्ये होणार आहे.

