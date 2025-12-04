Kolhapur Circuit Bench : राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद; सुनील मोदींची याचिका सर्किट बेंचमध्ये!

कोल्हापूर : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी (ता. ४) कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमध्ये होणार आहे. .शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख व माजी नगरसेवक सुनील मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यात २०१९ मध्ये अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळच्या सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे बारा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी पाठवली होती..Kolhapur Circuit Bench : २० वर्षांनंतर राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणात मोठी कलाटणी; सर्किट बेंचचा हस्तक्षेप, ६ डिसेंबरचा निकाल स्थगित.या यादीवर श्री. कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे यांची निवड झाली. .शिंदे यांच्या कार्यकाळात राज्यपाल नियुक्त आमदारांची सात नावे पाठवण्यात आली, त्याला मंजुरी देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात मोदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली..Kolhapur circuit bench: १० वर्षांहून अधिक खुर्चीला चिकटून बसलेले संचालक जाणार घरी! २६ बँकांमधील संचालकांनी भितीने घेतली सर्किट बेंचमध्ये धाव.त्यावर यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यपालनियुक्त सात आमदारांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले होते. .त्यानंतर मोदी हे स्वतः कोल्हापूरचे रहिवासी असल्याने ही याचिका सर्किट बेंचकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. ती मान्य केली असून, त्यावर उद्या (ता. ४) सुनावणी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.