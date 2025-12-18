कोल्हापूर

Kolhapur Voting Rights : समकक्ष असूनही मतदानाचा हक्क नाही; पाचवी-आठवी शिक्षकांवर अन्याय

Equivalence Issue in Teacher : प्राथमिक शाळांना जोडलेल्या पाचवी व आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षक समकक्ष असूनही शिक्षक मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदवले जात नाहीत.वैध माहिती यंत्रणा नसल्याने शिक्षक नोंदणी प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होऊन अनेक पात्र शिक्षक वंचित राहतात.
Kolhapur Voting Rights : माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांना समकक्ष असूनही प्राथमिक शाळांना जोडलेल्या इयत्ता पाचवी, आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना राज्यातील शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळेना. त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी होत नाही.

