Kolhapur Voting Rights : समकक्ष असूनही मतदानाचा हक्क नाही; पाचवी-आठवी शिक्षकांवर अन्याय

Kolhapur Voting Rights : माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांना समकक्ष असूनही प्राथमिक शाळांना जोडलेल्या इयत्ता पाचवी, आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना राज्यातील शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळेना. त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी होत नाही..विधान परिषदेत शिक्षक मतदारसंघातील आमदार म्हणून शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व सुरू झाल्यापासून त्याकाळात जी शैक्षणिक रचना होती, त्यामध्ये झालेले बदल लक्षात घेतलेले नाहीत. राज्यात १९७३-७४ दरम्यान शैक्षणिक पुनर्रचना होऊन इयत्ता पाचवीपासूनचे वर्ग काही ठिकाणी माध्यमिक विद्यालयाला जोडले. .Teachers in Election Work : निवडणूक कामकाजात अडकले शिक्षक! वर्गावर शिकवायचे कधी? शिक्षकांविना विद्यार्थी सुरक्षा धोक्यात.आजही ते कायम आहेत. जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांना पाचवी, सातवी, आठवीचे वर्ग जोडले. इयत्ता पहिली ते पाचवीचे वर्ग पूर्व प्राथमिक, तर पाचवी ते आठवीचे वर्ग प्राथमिक विभागात येतात. .मात्र, शिक्षक आमदार मतदारसंघातील मतदार नोंदणीवेळी अनेक वर्षांपासून माध्यमिक विद्यालयाला जोडलेल्या पाचवी, आठवीच्या वर्गावरील शिक्षकांच्या नावांची नोंद मतदार म्हणून केली जाते..Yeola News : 'शिक्षक द्या शिक्षक!' हवालदार वस्ती शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान; पालकांसह थेट पंचायत समिती गाठली.पण, समकक्ष असूनही प्राथमिक शाळांवरील पाचवी, आठवीच्या वर्गांवरील पात्र शिक्षकांची मतदार नोंदणी होत नाही. त्यामुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे, जर हे शिक्षक मतदार म्हणून अपात्र असतील, तर माध्यमिक विद्यालयातील अशा शिक्षकांची मतदार म्हणून होणारी नोंदणी आणि त्यांचे मतदान अवैध ठरणारे आहे. त्यामुळे शिक्षक नोंदणीबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक आहे..वैध माहिती असणारी यंत्रणाच नाहीशैक्षणिक संस्थेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापकांकडून आलेली नावे तपासण्याचे संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे कोणतीही वैध माहिती असणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी असणारे आणि शिक्षकसेवक, अर्धवेळ, तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या नोंदणीबद्दलची योग्य माहिती जाहीर होणे गरजेचे आहे..समकक्ष असणाऱ्या प्राथमिक शाळांवरील पाचवी, आठवीच्या वर्गांवरील पात्र शिक्षकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे आतापर्यंत शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका चुकीच्या मतदार यादींच्या आधारे झाल्याचे स्पष्ट होते. .म्हणून सध्या सुरू असणाऱ्या मतदार नोंदणीमध्ये कोणती पद्धत वापरावयाची याबाबत स्पष्ट आदेश देण्याची मागणी आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.- भारत पाटील-थोरात, मध्यवर्ती समिती सदस्य, शेतकरी कामगार पक्ष नोंदणी अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे.काही कारणांमुळे शासन अनेक शैक्षणिक संस्थांतील वर्ग अनधिकृत म्हणून जाहीर करते. मात्र, त्यातील काही संस्था या शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती आणून परीक्षा घेतात. त्यात शासनाच्या नियमांचे पालन केलेले नसते. पण, त्यातील शिक्षकांची मतदार नोंदणी होते. त्याकडेही नोंदणी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.