Graduate Constituency Voting Rules : पदवीधर मतदारांनो, मतदानापूर्वी हे नियम वाचा! एका चुकीने मतपत्रिका ठरू शकते अवैध

Graduate Constituency Election : राज्यात उद्या (ता. २३) विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदान होणार आहे. हे मतदान ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे होणार असल्याने मत नोंदवताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. पसंतीक्रम लिहिताना झालेली छोटीशी चूकही मत अवैध ठरण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे मतदानाची पद्धत, योग्य पेन आणि पसंतीक्रम नोंदविण्याचे नियम समजून घेऊनच मतदारांनी मतदान करावे, असे आवाहन निवडणूक विभागाने केले आहे..मतदान करताना काय काळजी घ्याल?- पेन कोणते वापरावे? मतदान केंद्रावर निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून दिले जाणारे जांभळ्या रंगाचे स्केच पेनच वापरावे. स्वतःचे पेन, बॉलपेन किंवा पेन्सिल वापरू नये.-पहिली पसंती कशी नोंदवावी? सर्वाधिक पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोरील रकान्यात ‘१’ हा आकडा लिहावा. हा आकडा केवळ एका उमेदवारासमोरच लिहावा.-इतर पसंतीक्रम कसे द्यावेत? दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवारासमोर ‘२’, तिसऱ्या पसंतीच्या उमेदवारासमोर ‘३’, अशा पद्धतीने पुढील पसंतीक्रम नोंदविता येतात. पुढील पसंतीक्रम देणे ऐच्छिक आहे.-आकडे कसे लिहावेत? पसंतीक्रम शब्दांत न लिहिता आकड्यांत नोंदवावेत. निवडणूक विभागाने मान्य केलेल्या पद्धतीनुसारच आकडे लिहावेत.-ओळख उघड होईल असे काही लिहू नका: मतपत्रिकेवर स्वतःचे नाव, सही, आद्याक्षरे किंवा अंगठ्याचा ठसा उमटवू नये..Maharashtra Politics : बारामतीत राजकीय चर्चांना उधाण! थेट पवारांच्या बालेकिल्ल्यात झळकले काँग्रेस नेत्याचे 'भावी मुख्यमंत्री' बॅनर!.या सहा चुका टाळा; अन्यथा मत होऊ शकते अवैध१. कोणत्याही उमेदवारासमोर पहिल्या पसंतीचा ‘१’ हा आकडा न लिहिणे.२. दोन किंवा अधिक उमेदवारांसमोर ‘१’ हा आकडा लिहिणे.३. एकाच उमेदवारासमोर ‘१’ आणि ‘२’ असे दोन पसंतीक्रम नोंदविणे.४. आकड्यांऐवजी उमेदवारासमोर खूण, चिन्ह किंवा अन्य अनधिकृत नोंद करणे.५. मतपत्रिकेवर नाव, सही, आद्याक्षरे किंवा अंगठ्याचा ठसा उमटवून स्वतःची ओळख उघड करणे.६. निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या जांभळ्या स्केच पेनऐवजी अन्य पेन किंवा पेन्सिलचा वापर करणे..पहिला पसंतीक्रम अनिवार्य; पुढील पसंती ऐच्छिकमतपत्रिका वैध ठरण्यासाठी किमान एका उमेदवारासमोर पहिल्या पसंतीचा ‘१’ हा आकडा नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ‘२’, ‘३’ असे पुढील पसंतीक्रम देणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे मतदान केंद्रावर घाई न करता मतपत्रिकेवरील सूचना वाचाव्यात आणि पसंतीक्रम काळजीपूर्वक नोंदवावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.