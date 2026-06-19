Kolhapur Illegal Gravel Mining : कोल्हापूरचा बिहार होतोय का? प्रांताधिकाऱ्यांना खडी चोरीची टीप दिली अन् थेट डंपर अंगावर घातला

Dumper attack in kolhapur : खडी वाहतूक करणारे वाहन प्रांतांना सांगून पकडून दिल्याच्या संशयातून सुभाष वसंत इंगळे (६३, रा. हलकर्णी, ता. गडहिंग्लज) याच्या अंगावर डंपर घालून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला. या धक्कादायक घटनेत केवळ नशीब बलवत्तर म्हणूनच इंगळे बचावले. याप्रकरणी शिवराज गंगाराम पाटील (रा. हलकर्णी) याच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास ही घटना घडली..पोलिसांनी सांगितले की, इंगळे हा शेती करत गावच्या हद्दीतील बालाई स्टोन क्रशरवर मजुरीने कामाला जातो. इंगळे हा शिवराजला लहानपणापासून ओळखतो. शिवराजच्या मालकीचे दहाचाकी डंपर, तीन जेसीबी, एक ट्रॅक्टर आहे. यातील डंपर व ट्रॅक्टर ही वाहने इंगळे काम करीत असलेल्या स्टोन क्रशरवरच खडी भरण्यासाठी येतात. दरम्यान, १५ जूनला खडी घेऊन जात असताना शिवराजचा ट्रॅक्टर प्रांताधिकाऱ्यांनी पकडून त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. इंगळेनेच वाहन पकडून दिल्याचा संशय शिवराजच्या मनात होता..बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी शेतात पेरलेले सोयाबीन उगवले आहे का, हे पाहण्यासाठी इंगळे हा दुचाकीने (एमएच ०९, सीबी ७८०३) बसर्गे रोडने जात होता. ओढ्याच्या पुढे भालवणीकर यांच्या शेताजवळ आला असता मागून येणाऱ्या डंपरने (एमएच ०९, जीजे ५८४१) त्याच्या दुचाकीला धडक दिली. त्यात इंगळे खाली कोसळला..त्यानंतर लगेचच इंगळे डावीकडे सरकला. त्याचवेळी डंपरच्या डाव्या केबनच्या बाजूने बाहेर डोकावून शिवराज शिवीगाळ करू लागला. या धडकेत इंगळेच्या डोकीला, हनुवटीला, डाव्या पायाला व खांदे, मनगटाला मार लागला. दुचाकीचेही नुकसान झाले. याप्रकरणी इंगळेने पोलिसांत शिवराज पाटीलविरुद्ध फिर्याद दिली..Kolhapur Wrestler Death : भिंतीवर खुरपे मारताना विजेच्या तारेला हात लागला अन्; १३ वर्षीय पैलवानाबाबत घडली हृदयद्रावक घटना.झाडामुळे बचावले इंगळेपहिल्या धडकेनंतर इंगळे शिवराजला काही बोलण्याआधीच, तो त्याला शिविगाळ करत ‘माझ्या गाड्या प्रांतांना पकडून देतोस काय, थांब आज तुला जीवंतच सोडत नाही’’ अशी धमकी दिली आणि पुन्हा डंपर चालू करून मागे घेत अंगावर घालत असताना इंगळेने प्रसंगावधान साधून बाजुच्या गटारीत उडी मारली. त्यामुळे डंपरची धडक रस्त्याकडील निलगिरी झाडाला बसल्याने या घटनेतून इंगळे बचावले. जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशानेच शिवराजने हे कृत्य केल्याचे इंगळेने फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.