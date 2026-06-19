कोल्हापूर

Kolhapur Illegal Gravel Mining : कोल्हापूरचा बिहार होतोय का? प्रांताधिकाऱ्यांना खडी चोरीची टीप दिली अन् थेट डंपर अंगावर घातला

Illegal mining Kolhapur : खडी वाहतूक करणारे वाहन प्रांतांना सांगून पकडून दिल्याच्या संशयातून सुभाष वसंत इंगळे (६३, रा. हलकर्णी, ता. गडहिंग्लज) याच्या अंगावर डंपर घालून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला.
Illegal mining Kolhapur crime news

Illegal mining Kolhapur crime news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Dumper attack in kolhapur : खडी वाहतूक करणारे वाहन प्रांतांना सांगून पकडून दिल्याच्या संशयातून सुभाष वसंत इंगळे (६३, रा. हलकर्णी, ता. गडहिंग्लज) याच्या अंगावर डंपर घालून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला. या धक्कादायक घटनेत केवळ नशीब बलवत्तर म्हणूनच इंगळे बचावले. याप्रकरणी शिवराज गंगाराम पाटील (रा. हलकर्णी) याच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
Crime News Kolhapur
Environmental impact of sand mining