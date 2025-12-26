Kolhapur Fraud Case : तीन वर्षांपासून पसार असलेला ग्रोबझ फसवणुकीतील आरोपी अखेर जेरबंद; २६ हजार गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा तपास वेगात

कोल्हापूर : भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवत फसवणूक केल्याप्रकरणी ग्रोबझ ट्रेडिंग कंपनीवर गुन्हा दाखल असून, तपास गतिमान करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यातील संशयित सोमनाथ मधूसुदन कोळी (वय ३६, रा. दौलतनगर) याला तीन वर्षांनंतर अटक झाली. .बेळगाव येथे ओळख लपवून तो राहत होता. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आज सकाळी त्याला ताब्यात घेतले. याबाबत अधिक माहिती अशी, सुमारे २६ हजार गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक असलेल्या ग्रोबझने गाशा गुंडाळल्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये चोवीस संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला होता. .ATM Fraud Case: १ कोटी १६ लाखांचा एटीएम घोटाळा उघड; चार वर्षे पसार असलेले सहा जण अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात.या कंपनीचा मुख्य सूत्रधार विश्वास कोळी याचा मेहुणा असलेला सोमनाथ हा तेथेच काम करत होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मागील तीन वर्षे तो पसार झाला होता. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. .ग्रोबझच्या संचालकांसह एकूण २४ जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. यातील १८ जणांना आतापर्यंत अटक झाली आहे. सोमनाथ कोळी हा बेळगावमध्ये राहत होता. वर्षभरापासून तो एका खासगी कंपनीत काम करत होता. .Kolhapur Cricuit Bench : बलकवडे हाजीर हो! ग्रोबझ फसवणूक प्रकरणी सर्किट बेंचने तत्कालीन एसपींना दिले आदेश.तसेच त्याने नवीन मोबाईल क्रमांक वापरण्यास घेतल्याने त्याला शोधणे मुश्कील बनले होते. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला त्याची माहिती मिळताच पथकाने बेळगावमधून त्याला पकडले. .पैसे काढण्यासाठी पुढाकार ... संशयित सोमनाथ कोळी ग्रोबझ निधी बॅंकेचा काम पाहत होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बॅंकेकडे मोठ्या प्रमाणात गुंतवलेली रक्कम, सोने काढून घेण्याचे काम सोमनाथने केले. पोलिसांकडून पुढील कारवाई होण्याआधी या रकमेची विल्हेवाट लावण्याची भूमिका त्याने पार पाडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.