Kolhapur Cricuit Bench : बलकवडे हाजीर हो! ग्रोबझ फसवणूक प्रकरणी सर्किट बेंचने तत्कालीन एसपींना दिले आदेश

Grobz Fraud Case : ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेस फसवणूक प्रकरणातील जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना सर्किट बेंचचे महत्त्वाचे निरीक्षण, तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; पोलिस तपास प्रक्रियेची सखोल छाननी
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यानंतर आता शैलेश बलकवडे यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. सोमवार (ता.२२) पर्यंत तपासाचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात स्वतः हजर राहून सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी दिले.

