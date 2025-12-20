Kolhapur Cricuit Bench : बलकवडे हाजीर हो! ग्रोबझ फसवणूक प्रकरणी सर्किट बेंचने तत्कालीन एसपींना दिले आदेश

कोल्हापूर : तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यानंतर आता शैलेश बलकवडे यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. सोमवार (ता.२२) पर्यंत तपासाचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात स्वतः हजर राहून सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी दिले. .ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेस फसवणूक प्रकरणात हे आदेश झाले. ग्रोबझ ट्रेडिंग सर्व्हिसेस फसवणूक प्रकरणातील मुख्य संशयिताच्या जामिनासाठी सर्किट बेंचमध्ये अर्ज दाखल झाला आहे. याची सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक असलेले महेंद्र पंडित यांच्यासह अन्य तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. .Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूरचे तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश, २८० कोटींचा घोटाळा अन् चार्जशिट १२ कोटींची; कोर्टाने धरलं धारेवर.त्यानुसार पंडित मागील सुनावणीवेळी सर्किट बेंचमध्ये हजर झाले होते. त्यांना त्यांच्या तपास अधिकाऱ्यांसह स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश झाले होते. त्यानुसार आज त्यांनी ते प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यावेळी न्यायालयाची परवानगी घेऊन पंडित हे आजच्या सुनावणीला ‘व्हीसी’वरून सामील झाले होते..यावेळी झालेल्या सुनावणीत पहिले चार्जशीट तत्कालीन पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांच्या कार्यकाळात सादर झाल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी सोमवार (ता.२२) पर्यंत तपासाचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात स्वतः येऊन सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती फिर्यादीचे वकील जयंत बारदेस्कर यांनी दिली..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूरचे तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश, २८० कोटींचा घोटाळा अन् चार्जशिट १२ कोटींची; कोर्टाने धरलं धारेवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.