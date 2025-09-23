GST Rate Cut : ‘जीएसटी’ दर घटले, रोजच्या वापरातील वस्तू झाल्या स्वस्त; गृहपयोगी वस्तू खरेदीसाठी बाजारपेठेत उत्साह

जीएसटी दर कमी – सप्टेंबरपासून सरकारने ५% व १८% असे दोन टप्पे केले; यामुळे कपडे, चप्पल, स्टेशनरी, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, बांधकाम साहित्य आदी वस्तू स्वस्त झाल्या.ग्राहकांना दिलासा – दर कमी झाल्याने कोल्हापूर बाजारपेठेत उत्साह, ग्राहकांची खरेदी वाढली; व्यापाऱ्यांची उत्पादन मांडणी व माहिती देण्याची लगबग सुरू.कडक अंमलबजावणी – जीएसटी विभागाच्या पथकांद्वारे नव्या दरांची अंमलबजावणी तपासली जात आहे; नियम न पाळल्यास कारवाई व इनपुट टॅक्स क्रेडिट रोखले जाणार..Market Response To GST : वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) दर घटल्याने कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत उत्साह वाढल्याचे आज दिसून आले. दैनंदिन वापरातील आवश्यक असणाऱ्या वस्तू स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. नव्या आणि कमी झालेल्या दरानुसार उत्पादनाची मांडणी, विक्री आणि त्याबाबतची ग्राहकांना माहिती देणे, अशी व्यापारी, व्यावसायिकांची लगबग वाढली आहे..सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने जीएसटीचे पाच आणि अठरा टक्के असे दोन टप्पे करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने दैनंदिन गरजेच्या अनेक वस्तू स्वस्त होणार असल्याने ग्राहकांनी खरेदीबाबत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली. सुधारित जीएसटीच्या दरांची आजपासून अंमलबजावणी सुरू झाली.बारा टक्क्यांवरून पाच टक्के जीएसटी झाल्याने तयार कपडे, चप्पल-बूट, प्रिटिंग आणि स्टेशनरी साहित्य, प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ, गृहपयोगी श्रेणीमधील काही वस्तू आणि २८ टक्क्यांवरून अठरा टक्क्यांच्या टप्प्यांतील शीतपेये, रंग, दुचाकी, चारचाकी वाहने, सिमेंट आणि बांधकाम साहित्य, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ए. सी., टी. व्ही. आदी वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील बाजारपेठेमधील अन्नधान्य, स्टेशनरी-कटलरी साहित्य, दुग्धोत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गृहपयोगी वस्तू आदींच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची वर्दळ थोडी वाढली..जीएसटी विभागाच्या पथकाची करडी नजर‘जीएसटीच्या कमी झालेल्या दरानुसार व्यापारी-व्यावसायिकांनी उत्पादनांची विक्री करणे बंधनकारक आहे. त्याबाबतच्या सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. याबाबत जीएसटी विभागाने प्रत्येकी दोन अधिकाऱ्यांची पथके तयार करून तपासणीची कार्यवाही सुरू केली आहे. ऑनलाइन पोर्टलद्वारे देखील आमच्या विभागाची नजर राहणार आहे. ज्यांच्याकडून नव्या दरांच्या अंमलबजावणी होणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. ग्राहकांनी त्यांच्या तक्रारी आमच्याकडे नोंद कराव्यात’, असे आवाहन सीजीएसटी आयुक्त प्रसाद गोरसे यांनी केले..GST on Insurance Premium: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य; लाखो ग्राहकांना दिलासा, पण 'या' पॉलिसीधारकांना फायदा मिळणार नाही कारण....तर, इनपूट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही‘बदललेल्या जीएसटीच्या दरानंतर सध्याच्या उत्पादनांच्या स्टॉकबाबत व्यापारी, व्यावसायिकांना इनपूट टॅक्स क्रेडिट दिले जाणार आहे. जे दरांची अंमलबजावणी करणार नाही. त्यांना हे क्रेडिट मिळणार नाही. नवीन उत्पादनांचे लेबलिंग, प्रलंबित आयटीसी परतावा कसा मिळावावा, नवीन एमआरपी कशी ठेवावी आदींबाबत चर्चासत्रातून व्यापारी, व्यावसायिकांना मार्गदर्शन केले असल्याचे ‘चेंबर’चे सचिव अजित कोठारी यांनी सांगितले..प्रश्न उत्तर१. जीएसटी दर कधीपासून बदलले?सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुधारित जीएसटी दरांची अंमलबजावणी सुरू झाली.२. कोणत्या वस्तू स्वस्त झाल्या?तयार कपडे, चप्पल-बूट, स्टेशनरी, प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ, शीतपेये, रंग, दुचाकी-चारचाकी वाहने, सिमेंट, बांधकाम साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स व गृहपयोगी वस्तू.३. व्यापाऱ्यांनी काय करणे बंधनकारक आहे?नव्या दरांनुसार विक्री व लेबलिंग करणे, ग्राहकांना योग्य माहिती देणे आणि विभागाच्या तपासणीस सहकार्य करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.