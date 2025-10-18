Prakash Abitkar : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची होम पीचवर लागणार प्रतिष्ठा पणाला

Kolhapur Political News : अरविंद सुतार : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि तालुक्यातील प्रमुख नेत्यांचे होम पीच असणाऱ्या गारगोटी जिल्हा परिषद मतदारसंघाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदही महिलेसाठी राखीव झाल्याने या मतदारसंघात हायहोल्टेज लढत होणार आहे. आरक्षण सोडतीत सर्वसाधारण पुरुष आरक्षण पडेल व आपल्याला संधी मिळेल, अशी अशा बाळगणारे नेते व त्यांच्या वारसदारांची आरक्षणामुळे निराशा झाली आहे. महिला आरक्षण पडल्याने नेत्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. नेत्यांच्या वारसदार महिलाच यात उतरतील, असे सध्या तरी चित्र आहे. .पालकमंत्री आबिटकर, माजी आमदार के. पी. पाटील, माजी आमदार बजरंग देसाई या प्रमुख नेत्यांचा हा घरचा मतदारसंघ असल्याने कोणाला संधी मिळणार व कोण बाजी मारणार, याची उत्कंठा लागून राहिली आहे. या मतदारसंघात दहा गावे समाविष्ट असून, गारगोटी, मडिलगे बुद्रुक, मुदाळ, वाघापूर ही मोठी गावे आहेत. निवडणुकीत मतब्बर उतरणार असल्याने ही लढत लक्षवेधी ठरणार आहे. पालकमंत्री आबिटकर यांना मतदारसंघाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कॅबिनेट मंत्रिपदी मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्याने मंत्री आबिटकर यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे..२०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रीय काँग्रेसच्या रेश्मा राहुल देसाई विजयी झाल्या होत्या. यावेळी पुन्हा त्यांनाच राष्ट्रीय काँग्रेसकडून संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या गटातर्फे (शिवसेना) अनेकजण इच्छुक आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्या सून मुदाळच्या सरपंच राजनंदिनी विकास पाटील लढण्याच्या तयारीत आहेत..मंत्री आबिटकर यांच्या गोटात सध्या जरी सामसूम स्थिती असली तरी हा मतदारसंघ त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा असल्याने मंत्री आबिटकर जो निर्णय घेतील जो उमेदवार देतील त्याच्यासाठी कार्यकर्ते जीवाचे रान करणार आहेत. त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. भुदरगड तालुक्यात सध्या तरी महायुती व महाविकास आघाडी अशी लढत होण्याची दाट शक्यता दिसते. आघाडीचे चित्र राज्यातून होण्याची शक्यता आहे. आघाडीवरच विजयाची गणिते अवलंबून असल्याने भुदरगडवासीयांचे कोण कुणासोबत आघाडी करणार की राज्यातील आघाडी इथं कायम राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे..राजकीय चित्रगारगोटी जिल्हा परिषद मतदारसंघ तालुक्यातील सर्वात मोठा व भुदरगड तालुक्यावर वर्चस्व ठेवणारा अतिसंवेदनशील मतदारसंघ आहे. माजी आमदार के. पी. पाटील व राहुल देसाई एकत्रित युती करून आबिटकर गटाविरोधात लढत आहेत. माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी महायुतीतील नेते अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. माजी आमदार के. पी. पाटील व पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर हे गुरू-शिष्य एकत्र आल्यास तालुक्याचे समीकरणच बदलणार आहे. त्यामुळे यश अपयश आघाड्यावर अवलंबून आहे..हे आहेत इच्छुकशिवसेना अर्थात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या गटाकडून अनेक पदाधिकारी इच्छुक असून, त्यांची नावे गुलदस्त्यात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्या स्नुषा राजनंदिनी विकास पाटील, स्नेहा शेखर देसाई, रूपाली अजित देसाई, अलका पांडुरंग सोरटे, तर राष्ट्रीय काँग्रेसमधून विद्यमान सदस्य रेश्मा राहुल देसाई, भाजपकडून विद्या प्रवीणसिंह सावंत, नीलम राहुल चौगले, अमृता अलकेश कांदळकर, भारती अमोल पाटील आदी इच्छुक आहेत..दृष्टिक्षेपात २०१७ ची निवडणूक झालेले मतदान- २३४५६संजीवनी विजय आबिटकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ५६७७ मतेअमृता अलकेश कांदळकर (भाजप) : २७७४ मतेविजयमाला बाजीराव चव्हाण (शाहू आघाडी) : ५११४ मतेनिर्मला सयाजीराव देसाई (अपक्ष) : ३६४६ मतेरेश्मा राहुल देसाई (राष्ट्रीय काँग्रेस-विजयी) : ६११४ मतेनोटा : १३१ मते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.