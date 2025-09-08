कोल्हापूर

Guardian Minister Prakash Abitkar: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देणार: पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर; शेती व अन्य नुकसानीचे पंचनामे गतीने सुरू

Crop Loss Survey Accelerated: लवकरच पंचनामे पूर्ण होऊन मदत उपलब्ध करून दिली जाईल.’ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर आबिटकर म्हणाले, ‘आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. आणखी काही आहेत, त्यादेखील लवकरच सोडवू.’
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘जिल्ह्यात मे महिन्यापासूनच पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वच भागांत शेतीचे नुकसान झाले. पंचनामे करण्याचे काम गतीने सुरू असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळवून देण्यात येईल,’ असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. तुकाराम माळी तालीम मंडळाच्या गणपतीची आरती केल्यानंतर त्यांनी प्रासारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.

