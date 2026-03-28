Kolhapur Water : नागरिकांसाठी महत्त्वाचा इशारा; सोमवारी निम्म्या शहरात पाणी बंद

कोल्हापूर : महावितरणकडून देखभाल दुरुस्तीचे काम सोमवारी (ता. ३०) हाती घेण्यात येणार असल्याने निम्म्या शहराच्या ए, बी आणि ई वॉर्डचा काही भाग आणि संपूर्ण सी, डी वॉर्डचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मंगळवारीही (ता. ३१) अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे..महावितरणतर्फे ३३ के. व्ही. वीज वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे बालिंगा, नागदेववाडी उपसा केंद्र बंद राहणार आहे. परिणामी, त्यावर अवलंबून भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. .त्यात ए, बी वॉर्ड, संलग्न उपनगरे, लक्षतीर्थ वसाहत, संपूर्ण फुलेवाडी रिंगरोड, सानेगुरुजी वसाहत, राजेसंभाजीनगर, क्रशर चौक, आपटेनगर टाकी परिसर, राजोपाध्येनगर, कणेरकरनगर, क्रांतिसिंह नाना पाटीलनगर, तुळजाभवानी कॉलनी, देवकर पाणंद, टेंबे रोड, चंद्रेश्वर गल्ली, तटाकडील तालीम परिसर, साकोली कॉर्नर, उभा मारुती चौक, बिनखांबी गणेश मंदिर परिसर, महाव्दार रोड, मंगळवार पेठ काही भाग, .संपूर्ण सी, डी वॉर्ड अंतर्गत दुधाळी, गंगावेश, उत्तरेश्वर पेठ, शुक्रवार पेठ, ब्रह्मपुरी, बुधवार पेठ तालीम परिसर, सिध्दार्थनगर, पापाची तिकटी, लक्ष्मीपुरी, शनिवार पेठ, सोमवार पेठ, कोषागार कार्यालय, बिंदू चौक, कॉमर्स कॉलेज परिसर, .आझाद चौक, उमा टॉकीज, अंबाबाई मंदिर परिसर, गुजरी, मिरजकर तिकटी, देवल क्लब, ई वॉर्ड अंतर्गत खानविलकर पेट्रोल पंप परिसर, शाहूपुरीतील पाचवी ते आठवी गल्ली, कुंभार गल्ली व बागल चौक आदी भाग आणि परिसराचा समावेश आहे. त्यामुळे पाणी काटकसरीने वापरावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.