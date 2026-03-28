कोल्हापूर

Kolhapur Water : नागरिकांसाठी महत्त्वाचा इशारा; सोमवारी निम्म्या शहरात पाणी बंद

Water Supply : देखभाल कामांमुळे सोमवारी शहरातील अनेक भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
Water Crsisis 

Water Crsisis 

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महावितरणकडून देखभाल दुरुस्तीचे काम सोमवारी (ता. ३०) हाती घेण्यात येणार असल्याने निम्म्या शहराच्या ए, बी आणि ई वॉर्डचा काही भाग आणि संपूर्ण सी, डी वॉर्डचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मंगळवारीही (ता. ३१) अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

Loading content, please wait...
