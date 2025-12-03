Kolhapur Accident : शेतातील सामाईक रस्त्यावर पाणी सोडल्यावरून संघर्ष; पाहतापाहता दोन गट आमनेसामने

नागाव : शेतात जाणाऱ्या सामाईक रस्त्यावर पाणी सोडल्याच्या कारणावरून हालोंडी (ता. हातकणंगले) येथे मारामारी झाली. यामध्ये चौघे जण जखमी झाले. अमोल गुंडा पाटील (वय ४०), अनिकेत सातगोंडा पाटील, संदीप शिवगोंडा पाटील (४४) व तन्मय पाटील (चौघेही रा. हालोंडी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) अशी जखमींची नावे आहेत. .मारमारीसाठी विळा, लाकडी फावडे व कुदळ अशा शेती अवजारांचा वापर झाला. परस्परांविरोधी दिलेल्या तक्रारीवरून एकूण २८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलिस ठाण्यातून मिळालेली माहिती अशी, अमोल गुंडा पाटील हे सोमवारी (ता.१) सकाळी आठ वाजता आपल्या शेतात निघाले होते. .Kagal crime News: शेतजमिनीच्या वादातून वृद्धाला आणि एका महिलेला मारहाण, या दोन परस्परविरोधी तक्रार कागल पोलिस ठाण्यात दाखल.त्यावेळी शेतात जाणाऱ्या सामाईक रस्त्यावर नंदकुमार शिवगोंडा पाटील यांनी पाणी सोडले होते. याबाबत अमोल पाटील यांनी जाब विचारला. त्यामुळे नंदकुमार पाटील यांनी आम्हाला कोर्टाचा आदेश मान्य नाही, मी पाणी सोडणारच, तुला काय करायचे ते कर, असे म्हणत शिवीगाळ करण्यास सुरू केली. .मोठमोठ्याने येणारा आवाज ऐकून अमोलचा भाऊ संतोष व पुतण्या अनिकेत तेथे आले. तेही नंदकुमारला समजावून सांगत होते. बघता बघता या शाब्दिक वादाचे रूपांतर मारामारीत झाले. एकमेकांना बघून घेण्याची भाषा झाली. .Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!.दोन्ही बाजूंनी नातेवाईक आणि समर्थक गोळा झाले. याचदरम्यान अमोल पाटीलने नंदकुमार यांच्या पाण्याच्या पाटातच ट्रॅक्टर घातला. होणारे नुकसान पाहून नंदकुमारचा राग अनावर झाला आणि त्यांनी हातातील विळ्याने अमोलच्या तोंडावर वार केला. .त्याचवेळी संदीप पाटील याने फवड्याने मारले. या मारामारीमध्ये चौघे जण जखमी झाले. जखमींवर कोल्हापूर येथील सरकारी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, अमोल पाटील यांच्या फिर्यादीवरून सोळा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला, तर संदीप पाटील यांच्या फिर्यादीवरून बारा जणांविरुद्ध शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.