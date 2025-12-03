कोल्हापूर

Kolhapur Accident : शेतातील सामाईक रस्त्यावर पाणी सोडल्यावरून संघर्ष; पाहतापाहता दोन गट आमनेसामने

Halondi clash sparked by water dispute : मारमारीसाठी विळा, लाकडी फावडे व कुदळ अशा शेती अवजारांचा वापर झाला. परस्परांविरोधी दिलेल्या तक्रारीवरून एकूण २८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Halondi clash sparked by water dispute

Halondi clash sparked by water dispute

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागाव : शेतात जाणाऱ्या सामाईक रस्त्यावर पाणी सोडल्याच्या कारणावरून हालोंडी (ता. हातकणंगले) येथे मारामारी झाली. यामध्ये चौघे जण जखमी झाले. अमोल गुंडा पाटील (वय ४०), अनिकेत सातगोंडा पाटील, संदीप शिवगोंडा पाटील (४४) व तन्मय पाटील (चौघेही रा. हालोंडी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) अशी जखमींची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
water
accident
Complaint
MIDC
Farm
Accident injured help
Dispute
Goverment Hospital
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com