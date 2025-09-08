Kolhapur politics : 'सतेज पाटील आणि राजू शेट्टी कर्जमाफीवरून ओरडत आहेत'; मुश्रीफांकडे सतेज पाटलांनी पाहताच शब्द फिरवला, जिल्हा बँकेच्या सभेत नेमकं काय घडलं?

Kdcc bank meetting : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड कोल्हापूर 87 वी वार्षिक सभा पार पडली. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी विविध विषयांवर चर्चा करत सभासदांच्या शंकेचे निरसन केले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.Satej patil : मंचकावर उपस्थित असलेल्या सतेज पाटील यांनी हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाहताच ओरडत हा शब्द बदलून त्यांनी मागणी करत असल्याची शब्दात दुरुस्ती केली. यावेळी सतेज पाटील यांच्या चेहऱ्यावरील स्मितहास्य पाहून उपस्थित सभासदांमध्ये कुजबुज सुरु होती.Hasan mushrif vs satej patil and raju shetti : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड कोल्हापूर 87 वी वार्षिक सभा पार पडली. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी विविध विषयांवर चर्चा करत सभासदांच्या शंकेचे निरसन केले. ऊस उत्पादन वाढीसाठी ए आय तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा असे हसन मुश्रीफ म्हणाले. तसेच राज्यात सध्या उसाचे उत्पादन घटत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे नेते सतेज पाटील आणि राजू शेट्टी शेतकरी कर्जमाफीसाठी ओरडत असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले..यावर मंचकावर उपस्थित असलेल्या सतेज पाटील यांनी हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाहताच ओरडत हा शब्द बदलून त्यांनी मागणी करत असल्याची शब्दात दुरुस्ती केली. यावेळी सतेज पाटील यांच्या चेहऱ्यावरील स्मितहास्य पाहून उपस्थित सभासदांमध्ये कुजबुज सुरु होती.राज्यात महाविकास आघाडी आणि खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडून कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुरु आहे. राज्य सरकारला कर्जमाफीसाठी महाविकास आघाडी कडून प्रत्येकवेळी खिंडीत पकडले जात आहे. यावर मुद्द्यावरून हसन मुश्रीफ यांनी सतेज पाटील आणि राजू शेट्टी यांचा चिमटा काढला..शेतीमध्ये AI वापरासाठी सवलत.....आर्टिफिशयल इंटिलिजन्सचा वापर करुन ऊस पिक उत्पादन वाढीसाठी बँकेने सन 2024-25 च्या आर्थिक पत्रकात रु.1 कोटी इतका अॅग्री ए. आय.टेक्नालॉजीसाठी फंड उभारला आहे.सदर योजनेमध्ये प्रति हेक्टरी २५ हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी VSI व बारामती कृषी विज्ञान केंद्र ९ हजार २५० रुपये व संबंधित साखर कारखाना ६ हजार ७५० व शेतक-यांच्या हिस्स्यापोटी अनुदान म्हणून दर हेक्टरी ९ हजार इतकी रक्कम बँकेमार्फत आदा केली जाणार आहे. याशिवाय पीक कर्जदरामध्ये हेक्टरी १० हजार ५०० रुपयानी वाढ केली असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. यामध्ये जिल्ह्यात उसाचे नुकसान झाले. यामुळे मी जिल्हा बँकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये राज्य शासनाने सरसकट कर्जमाफी करावी असा ठराव घेऊन व सर्वांनी मते मंजूरीसाठी प्रस्ताव ठेवत असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले. जोरदार घोषणा देत मंजूर मंजूर असा ठराव करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.