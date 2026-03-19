Hasan Mushrif Kolhapur ZP Political Strategy : बहुमत असूनही पेच? पण मुश्रीफांनी करून दाखवलं 'अशक्य ते शक्य'; कसं जुळवलं सत्तेचं समीकरण? वाचा सविस्तर...

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेत बहुमत असले, तरी महायुतीअंतर्गत राजकीय परिस्थिती विरोधात असून, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी (Hasan Mushrif Kolhapur ZP political strategy) राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचा अध्यक्ष करून दाखवला. यामुळे पक्षासह कार्यकर्त्यांनाही उभारी मिळाली असून, यातून मंत्री मुश्रीफ यांची राजकीय मुत्सद्देगिरी पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे..महायुतीत असलेल्या राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० जागा जिंकल्या. कोल्हापूर महापालिकेतील सत्ता सूत्रानुसार ज्याचे संख्याबळ अधिक त्याचा महापौर हेच सूत्र जिल्हा परिषदेत असावे, अशी मंत्री मुश्रीफ यांची भूमिका होती..पण, सांगली व सातारा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या भूमिकेवरून स्थानिक भाजप नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक यांनी राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष करण्यास पहिल्यांदा विरोध दर्शवला. याबाबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत तर 'जनसुराज्य'चे आमदार डॉ. विनय कोरे यांनीही भाजपला पूरक अशीच भूमिका घेतली. त्यातून मंत्री मुश्रीफ नाराज होते..पण, 'शांतीत क्रांती' करता येते याची राजकीय जाणीव आणि मोठा अनुभव असलेल्या मुश्रीफ यांनी यावर आक्रमक प्रतिक्रिया न देता स्वर्गीय अजित पवार यांच्या अकाली निधनाचा संदर्भ देत लोकांत चुकीचा संदेश जाऊ नये, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मुंबईत हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला; पण तेव्हापासूनच मुश्रीफ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत वस्तुस्थिती नेण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याला रविवारी (ता. १५) मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यात यश आले..विमानतळ ते हुपरी आणि तेथून परत कागल अशा मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या प्रवासात त्यांनी पहिल्यांदा राष्ट्रवादीचाच अध्यक्ष करण्याची विनंती केली. त्यातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे वजन मंत्री मुश्रीफ यांच्या पारड्यात टाकले आणि स्थानिक राजकीय परिस्थिती विरोधात असतानाही हे पद खेचून आणण्यात ते यशस्वी झाले. यामागे त्यांची जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जी राजकीय मुत्सद्देगिरी दिसली, तीच यावेळी कामाला आली..राष्ट्रवादीला संधी मिळणार हे निश्चित झाल्यानंतर पद द्यायचे कोणाला ही मोठी कोंडी होती. दोन दिवस याविषयी मोठी उत्सुकता होती. अनेकांची नावे समोर आली; पण सर्व राजकीय विश्लेषकांचे अंदाज फोल ठरवत त्यांनी राजकीय वारसदारांच्या घरात हे पद देण्यापेक्षा आपल्यासाठी रात्र-दिवस झटणाऱ्या शशिकांत खोत यांच्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या पत्नीला संधी देऊन त्यांनी या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाचे सोने केले..भविष्यात फार मोठ्या कोणत्या निवडणुका नसल्या, तरी कागल तालुक्यात हे पद आल्याने आणि जिल्हा पातळीवरील हे पद असल्याने त्यानिमित्ताने राष्ट्रवादीलाही एकप्रकारे उभारी मिळाली. कार्यकर्त्यांत एक आनंदाचे वातावरण निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पहिला अध्यक्षही मंत्री मुश्रीफ यांनी करून दाखवला..अजित पवार असते तर....उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राज्यस्तरावर राष्ट्रवादीकडे आक्रमक नेता नाही. त्यातून मंत्री मुश्रीफ यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला; पण अजित पवार हे हयात असते, तर २० सदस्यांच्या जोरावर मंत्री मुश्रीफ यांनीही आपली ताकद दाखवली असती; पण त्यांनी संयमाने ही परिस्थिती हाताळली आणि राष्ट्रवादीच्या पारड्यात अध्यक्षपदाचा मान टाकण्यात ते यशस्वी झाले.