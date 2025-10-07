कोल्हापूर

Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांचा एक शिलेदार गेला, त्यांनी दोन गळाला लावले; गोकुळच्या माजी अध्यक्षांसह एका नगराध्यक्षाचाही प्रवेश निश्चीत

Hasan Mushrif Kolhapur : हसन मुश्रीफांचा एक शिलेदार गेला असला तरी त्यांनी दोन नेत्यांना आपल्या गळाला लावले आहेत.
हसन मुश्रीफ गटात मोठी हालचाल

Summary

तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):

हसन मुश्रीफ गटात मोठी हालचाल:

कोल्हापुरात हसन मुश्रीफ यांच्या गटातील एक प्रमुख शिलेदाराने गट सोडला, मात्र त्याचवेळी दोन नवीन नेते त्यांच्या संपर्कात आल्याचे समजते.

गोकुळच्या माजी अध्यक्षांचा प्रवेश निश्चित:

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे माजी अध्यक्ष लवकरच मुश्रीफ यांच्या गटात औपचारिक प्रवेश करणार असल्याचे संकेत आहेत.

नगराध्यक्षही सामील होणार:

एका प्रभावी नगरपालिकेच्या विद्यमान नगराध्यक्षांचा प्रवेश देखील निश्चित झाल्याने मुश्रीफ गटाचे राजकीय समीकरण आणखी बळकट होणार आहे.

Kolhapur Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघाचे माजी चेअरमन रणजितसिंह पाटील व माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार हे आपल्या कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षात प्रवेश करणार आहेत, अशी माहिती रणजितसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गुरुवारी (ता. ९) सायंकाळी चार वाजता मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश होणार आहे.

