Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांचा एक शिलेदार गेला, त्यांनी दोन गळाला लावले; गोकुळच्या माजी अध्यक्षांसह एका नगराध्यक्षाचाही प्रवेश निश्चीत

तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):हसन मुश्रीफ गटात मोठी हालचाल:कोल्हापुरात हसन मुश्रीफ यांच्या गटातील एक प्रमुख शिलेदाराने गट सोडला, मात्र त्याचवेळी दोन नवीन नेते त्यांच्या संपर्कात आल्याचे समजते.गोकुळच्या माजी अध्यक्षांचा प्रवेश निश्चित:कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे माजी अध्यक्ष लवकरच मुश्रीफ यांच्या गटात औपचारिक प्रवेश करणार असल्याचे संकेत आहेत.नगराध्यक्षही सामील होणार:एका प्रभावी नगरपालिकेच्या विद्यमान नगराध्यक्षांचा प्रवेश देखील निश्चित झाल्याने मुश्रीफ गटाचे राजकीय समीकरण आणखी बळकट होणार आहे..Kolhapur Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघाचे माजी चेअरमन रणजितसिंह पाटील व माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार हे आपल्या कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षात प्रवेश करणार आहेत, अशी माहिती रणजितसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गुरुवारी (ता. ९) सायंकाळी चार वाजता मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश होणार आहे..रणजितसिंह पाटील म्हणाले, 'माझी आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांची स्वतंत्रपणे भेट झाली होती. त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यामुळे मी कोणासोबत जाऊन त्यांच्या पक्षात प्रवेश करत नाही. ज्यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांच्यासोबत बैठक झाली, त्यावेळी त्यांनी तुमचे लहान बंधू सोबत असणार आहेत. ते तुम्हाला चालणार आहे काय? असा प्रश्न केला होता. त्यावेळी मी त्यांना ते तुमच्यासोबतच आहेत. त्यामुळे मला काहीही अडचण नाही, असे सांगितले होते..गेली ४३ वर्षे गोकुळमध्ये मला काम करण्याची संधी मिळाली. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शेतकरी संघ, ऑल इंडिया रेडिओ आदी ठिकाणी मी काम केले. ज्या ठिकाणी गेलो तिथे प्रामाणिकपणे राहिलो. गेल्या दहा वर्षांत काही कारणास्तव राजकारणापासून बाजूला राहावे लागले; पण त्यानंतर राजकारणाची बदललेली परिस्थिती बघता कागल तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून मंत्री मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचा निर्णय मी व माझ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेला आहे. हा निर्णय घेताना आम्ही त्यांच्याकडे कसल्याही पदाची अपेक्षा ठेवलेली नाही.'.Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल, मुख्यमंत्री म्हणून काम केलाय मग 'हे' कसं शक्य, बाधित पिकांच्या पंचनाम्यावर वक्तव्य.राजेखान जमादार म्हणाले, 'आज सकाळी मला मंत्री मुश्रीफ यांचा फोन झाला. त्यावेळी त्यांनी मला माझा निर्णय विचारला. त्यावेळी मी त्यांना त्यांच्यासोबत राहणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात प्रवेश करण्याचे ठरवले.'.सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQs):प्र.1: हसन मुश्रीफ यांच्या गटातून कोण बाहेर पडले?उ: अद्याप नाव अधिकृतरीत्या जाहीर झालेले नसले तरी, मुश्रीफ यांचे एक महत्त्वाचे स्थानिक सहकारी गटातून बाहेर पडल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.प्र.2: कोणते नेते नव्याने मुश्रीफ गटात प्रवेश करणार आहेत?उ: गोकुळचे माजी अध्यक्ष आणि एका नगरपालिकेचे विद्यमान नगराध्यक्ष हे दोघेही लवकरच हसन मुश्रीफ यांच्या गटात प्रवेश करणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.प्र.3: या बदलाचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो?उ: मुश्रीफ गटाची स्थानिक संघटनात्मक ताकद वाढण्याची शक्यता असून, येणाऱ्या पालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये या प्रवेशांचा थेट फायदा होऊ शकतो.