Gokul Election 2026 : 'मी गोकुळची निवडणूक...'; मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या एका विधानाने कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट, नेमके काय म्हणाले?

कागल : मी गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी उभा राहणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे दिली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त जनसेवा सप्ताह अंतर्गत झालेल्या कागल विधानसभा मतदारसंघातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना किट वाटप, शिष्यवृत्ती मंजुरी पत्रे वाटप, घरकुल पत्रे वाटप या संयुक्त कार्यक्रमात मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी शाहू उद्योग समूहाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांची प्रमुख उपस्थिती (Hasan Mushrif not contesting Gokul election) होती..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, बांधकाम कामगार समितीने बांधकाम कामगारांचे नूतनीकरण दरवर्षी होईल, यासाठी सजग राहिले पाहिजे. सर्व लाभ घेऊन त्यांचे राहणीमान, जीवनमान उंचावले पाहिजे. समरजितसिंह म्हणाले, संजय गांधी निराधार योजना समिती व बांधकाम कामगार समिती या योजनांचे लाभार्थी करण्यात कागल तालुका जिल्हासह राज्यात आघाडीवर आहे..Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर! 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश; तुमचे नाव 'या' पोर्टलवर करा चेक.प्रवीण काळबर यांनी स्वागत केले. कामगार उपायुक्त संतोष अहिरे यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा बँकेचे संचालक भैय्या माने, गटविकास अधिकारी कुलदीप बोंगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास पंचायत समिती सभापती सुवर्णा पाटील, उपसभापती इंद्रजित पाटील, बाजार समितीचे सभापती नाना कांबळे, जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा कांबळे, कागलच्या नगराध्यक्षा सविता माने, उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण, संजय गांधी निराधार समितीचे अध्यक्ष सौरभ पाटील, प्रकाश गाडेकर, प्रवीण काळबर, अमित पिष्टे, बांधकाम कामगार समितीचे अध्यक्ष अशोक वड्ड आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.