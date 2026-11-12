गोकुळचा विषय संपला! माझी आणि चंद्रकांत दादांची टीका रागाच्या भरात; मुश्रीफांनी दिलं स्पष्टीकरण

Gokul Politics: गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महायुतीचे १२ संचालक अध्यक्षपदाच्या निवडसभेला का पाठवले नाहीत याचं कारण त्यांनी सांगितलं. 'तुमचा चेअरमन करण्यासाठी आमचे १२ संचालक कशाला पाठवू? आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल मिळाला आहे. त्यामुळे आम्ही विरोधी पक्षातच बसणार होतो' असं मुश्रीफ म्हणाले..गोकुळमध्ये निर्माण झालेला पेच अखेर राज्य सरकारने दूर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये लक्ष घातलं. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमधील शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असंही मुश्रीफ यांनी सांगितलं..अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी सुजय विखे पाटील, उपाध्यक्षपदी रणजीत देशमुख.सतेज पाटलांच्या मोर्चातील घोषणांवर नाराजीसतेज पाटील यांनी मोर्चा काढणं हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र मोर्चात काही गोष्टी चीड आणणाऱ्या होत्या असं मुश्रीफ म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचा अपमानास्पद फोटो लावण्यात आला होता. मोठं पायतान आणून त्यावर 'कोल्हापुरी बाणा, पायतानानं हाणा' अशा घोषणा लिहिल्या होत्या. रेडा दाखवण्यासाठी आणल्याचंही सांगण्यात आलं. अशा प्रकारांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संताप निर्माण झाला..टीकेवर स्पष्टीकरणसभेतून आपण आणि चंद्रकांत पाटील यांनी केलेली वक्तव्यं ही त्यावेळची स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. रागाच्या भरात काही शब्द तोंडातून निघाले. '१३ जणांना घरी पाठवू' या विधानाबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. कोर्टाचा निर्णय विरोधात गेला आणि संचालक गैरहजर राहिले तर प्रशासक नेमले जातील. त्या परिस्थितीची कल्पना देण्यासाठी ते विधान केल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र ते शब्द वापरले नसते तर बरं झालं असतं अशी कबुलीही त्यांनी दिली..गोकुळचा विषय संपलागोकुळबाबत विचारलं असता मुश्रीफ यांनी आता हा विषय संपल्याचं सांगितलं. गोकुळचा विस्तार कसा होईल आणि अमूलशी स्पर्धा कशी करता येईल यावर लक्ष देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंचमहायुतीतील मतभेदांबाबत बोलताना काही नेते युतीत खडा टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं ते म्हणाले. तिन्ही पक्षांमध्ये वाद होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलं..राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा फेटाळलीराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत बोलताना त्यांनी अशी कोणतीही शक्यता नसल्याचं स्पष्ट केलं. आम्ही एकसंध आहोत. तिसरा गट होण्याची शक्यताही नाही. मुंबईला गेल्यानंतर वहिनींसह पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करणार आहे. मात्र शरद पवार यांना भेटण्याबाबत अद्याप कोणताही निरोप आलेला नाही, असं मुश्रीफ म्हणाले. पक्षाला कमकुवत करण्याचा कोणताही डाव यशस्वी होणार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.