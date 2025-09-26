Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांनी महायुती होणार की नाही एका शब्दात सांगितलं, महायुतीच्या नेत्यांनाही दिला सबुरीचा सल्ला

महायुतीत एकत्रित लढण्याचा सल्ला – कोल्हापूर महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीने एकत्र राहिल्यासच यश मिळेल; जागा वाटपावर अनावश्यक वक्तव्ये करून वाद नको, असा सल्ला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला.पूरग्रस्तांसाठी मदत – राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांतील पूरग्रस्तांना राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे ५१ लाखांची मदत; पहिल्या टप्प्यात २५ लाखांचे अन्नधान्य, उर्वरितातून चारा, भांडी, कपडे आदी देण्यात येणार.आगामी निवडणुकीत ‘डाव’ – ‘आमचे वस्ताद मंत्री मुश्रीफ यांनी ताकदीचा डाव राखून ठेवला असून, आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सोबत घेतल्याशिवाय इतरांना पर्याय राहणार नाही,’ असा इशारा भैया माने यांनी दिला..Kolhapur Politics : कोल्हापूर ‘जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुकीत काय होईल, याबाबत मला सांगता येत नाही. मात्र, एकत्रित लढलो तरच, कोल्हापूर महानगरपालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकणार आहे. त्यामुळे जागा वाटपाबाबत उगाच अनावश्यक वक्तव्ये करून एकमेकांत वाद निर्माण होऊन जनतेत चुकीचा संदेश जायला नको. त्याबाबतची दक्षता घेऊया’, असा सल्ला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांना दिला..राज्यात अतिवृष्टी झालेल्या भागांतील पूरग्रस्तांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे मदत देण्याबाबत मार्केट यार्ड येथील राष्ट्रवादी भवनात आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पक्षप्रवेशानंतर पहिल्याच बैठकीस उपस्थित राहिलेल्या राहुल पाटील, रणजितसिंह पाटील यांचा मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..बैठकीत जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, शहराध्यक्ष आदिल फरास, कार्याध्यक्ष अनिल साळोखे, भैया माने यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी राजेश पाटील, रणवीर गायकवाड, किसन चौगुले, जहिदा मुजावर, मधुकर जांभळे, अमरसिंह पाटील, बाळासाहेब देशमुख, सूर्यकांत पाटील, महेंद्र चव्हाण, अमित गाताडे, रामराव इंगळे आदी उपस्थित होते.वस्ताद ताकदीने डाव टाकणार‘आमचे वस्ताद मंत्री मुश्रीफ यांनी एक डाव राखून ठेवला आहे. आगामी निवडणुकीत ताकदीने तो डाव टाकतील. त्याने सत्तेसाठी ‘राष्ट्रवादी’ला सोबत घेतल्याशिवाय इतरांना पर्याय राहणार नसल्याचे भैया माने यांनी सांगितले..Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक.पूरग्रस्तांसाठी ‘राष्ट्रवादी’ देणार ५१ लाखांची मदतराज्यात अतिवृष्टी झालेल्या जिल्ह्यांतील पूरग्रस्तांना ‘राष्ट्रवादी’तर्फे ५१ लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. त्यात २५ लाखांचे अन्नधान्य आदी साहित्य, तर उर्वरित २५ लाखांतून चारा, भांडी, कपडे अशी मदत करण्यात येईल. त्याबाबत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, पालकमंत्र्यांसमवेत चर्चा केली जाणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात २५ लाखांची तातडीने मदत पाठविण्यात येणार असून, त्याबाबतचे काम जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१: हसन मुश्रीफ यांनी नेत्यांना कोणता सल्ला दिला?उ: महायुतीच्या नेत्यांनी एकत्रित लढावे; जागा वाटपावर अनावश्यक वक्तव्ये टाळावीत जेणेकरून जनतेत चुकीचा संदेश जाणार नाही.प्र.२: राष्ट्रवादी काँग्रेस पूरग्रस्तांना किती मदत करणार आहे?उ: एकूण ५१ लाख रुपये; पहिल्या टप्प्यात २५ लाखांचे अन्नधान्य, उर्वरित २५ लाखांतून चारा, भांडी, कपडे आदी.प्र.३: ‘वस्ताद ताकदीने डाव टाकणार’ याचा अर्थ काय?उ: भैया माने यांच्या मते, मंत्री मुश्रीफ यांनी आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीला अनिवार्य करण्यासाठी ताकदीचा राजकीय डाव राखून ठेवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.