Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल, मुख्यमंत्री म्हणून काम केलाय मग 'हे' कसं शक्य, बाधित पिकांच्या पंचनाम्यावर वक्तव्य

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विरोधकांवर आपत्तीच्या काळातही राजकारण केल्याचा आरोप करत, पंचनामे पूर्ण झाल्यावरच मदत देणे सोपे होते असे स्पष्ट केले.राष्ट्रवादीकडून पूरग्रस्त भागांसाठी १२ ट्रकमधून जीवनावश्यक साहित्य पाठवण्यात आले असून, सोलापूरसाठी आणखी २५ ट्रक मदत जाणार आहे; तसेच 'गोकुळ'ला पशुखाद्य पाठवण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत.स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबत महायुती म्हणून शक्य तिथे निवडणुका लढवणार असून, मैत्रिपूर्ण लढतीत एकमेकांवर टीका न करण्याचे ठरले आहे..Hasan Mushrif Questions Uddhav Thackeray : 'राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी काम केले आहे. एक-दोन दिवसांत पंचनामे अशक्य आहेत. पंचनामे पूर्ण होऊन नुकसानीचा निश्चित आकडा कळला तर मदत करणे सोपे जाते. हेच जर त्यांना कळत नसेल तर ते विरोधासाठी विरोध करत आहेत. या आपत्तीच्या काळातही विरोधक राजकारण करत आहेत, हे बरोबर नाही', अशी टीका वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली..राष्ट्रवादीकडून पूरग्रस्त भागांसाठी आज १२ ट्रकमधून जीवनावश्यक साहित्य मुश्रीफ यांच्या हस्ते पाठवण्यात आले. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. पूरग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत मिळावी, यासाठी ड्रोनद्वारे पंचनामे किंवा शेतकऱ्यांकडून फोटो मागूनदेखील पंचनामे होत आहेत, असे सांगून मुश्रीफ म्हणाले,'पीएम केअरच्या नावाखालीदेखील मुद्दामहून राजकारण करण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करत आहेत..सोलापूर जिल्ह्यात मदतीची जास्त गरज आहे. यासाठी आम्ही केलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आज २५ ट्रकमधून साहित्य सोलापूरला पाठवणार आहे. 'गोकुळ'ला देखील पूरग्रस्त भागात पशुखाद्य पाठवण्याबाबत सूचना करणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातून अशी मदत करण्याबाबत आवाहन केले आहे.'.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत ते म्हणाले,'माहिती म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे, तेथे आम्ही महायुती म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लढवणार आहोत. मात्र, जिथे शक्य नाही तिथे मैत्रिपूर्ण लढती होतील. मैत्रिपूर्ण लढतीवेळी एकमेकांवर टीका करायची नाही, हे महायुतीमध्ये ठरले आहे. महापुराच्या संकटातून बाहेर काढण्याचे काम आपण करतोय.'' यावेळी जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, जिल्हा बँकेचे संचालक भैय्या माने, राहुल पाटील, 'भोगावती'चे अध्यक्ष प्रा. शिवाजी पाटील, बाजार समितीचे सभापती सूर्यकांत पाटील, भरत पाटील, आदिल फरास आदी उपस्थित होते..Hasan Mushrif : मंत्री हसन मुश्रीफ श्री अंबाबाई चरणी, मंदिरातचं सांगितलं महायुती होणार की नाही.FAQQ1. हसन मुश्रीफ यांनी पंचनाम्यांबाबत काय सांगितले?A1. त्यांनी सांगितले की, एक-दोन दिवसांत पंचनामे अशक्य आहेत; नुकसानीचा आकडा समजल्यावरच मदत करणे सोपे जाते.Q2. पूरग्रस्त भागांसाठी किती ट्रक मदत पाठवण्यात आली?A2. १२ ट्रक मदत आधीच पाठवण्यात आली असून, सोलापूरसाठी २५ ट्रक मदत जाणार आहे.Q3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत काय ठरले?A3. शक्य तिथे महायुती म्हणून निवडणुका लढवणार असून, जिथे मैत्रिपूर्ण लढती होतील तिथे एकमेकांवर टीका न करण्याचे ठरले आहे.