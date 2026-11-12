कोल्हापूर

Hasan Mushrif Sanjay Raut : 'राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २० ते २२ आमदार फुटणार', हसन मुश्रीफांनी एका वाक्यात कंडका पाडला; संजय राऊतांना टोला

Hasan Mushrif Statement : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २० ते २२ आमदार फुटणार असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला. यावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रत्युत्तर देत राऊतांना एका वाक्यात टोला लगावला. नेमकं काय म्हणाले मुश्रीफ?
Hasan Mushrif Sanjay Raut

Hasan Mushrif Sanjay Raut

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

NCP MLA Defection News : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २० ते २२ आमदार फुटणार असल्याच्या संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या वक्तव्यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार एकसंघ आहेत. कोणीही कुठेही जाणार नाही. आमदारांचा दुसरा गट होण्याची शक्यताच नाही,’ असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, संजय राऊत यांनी आपल्या पक्षातील घडामोडींवर बोलण्याऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाक खुपसू नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला. महायुतीतील घटक पक्षांवर शिवसेनेच्या नेत्यांकडून होत असलेल्या टीकेबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Sanjay Raut
NCP
Hasan Mushrif
Sunetra Pawar
NCP group leader Maharashtra
NCP developments
NCP faction leadership issues
Sunetra Pawar news
NCP India latest news

Related Stories

Hasan Mushrif on Gokul
Minister Hasan Mushrif's severe attack on Congress leader Satej Patil
Satej Patil statement on Gokul chairman election
Hasan Mushrif statement on Gokul election