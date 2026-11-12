Hasan Mushrif Sanjay Raut : 'राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २० ते २२ आमदार फुटणार', हसन मुश्रीफांनी एका वाक्यात कंडका पाडला; संजय राऊतांना टोला

NCP MLA Defection News : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २० ते २२ आमदार फुटणार असल्याच्या संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या वक्तव्यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार एकसंघ आहेत. कोणीही कुठेही जाणार नाही. आमदारांचा दुसरा गट होण्याची शक्यताच नाही,’ असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, संजय राऊत यांनी आपल्या पक्षातील घडामोडींवर बोलण्याऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाक खुपसू नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला. महायुतीतील घटक पक्षांवर शिवसेनेच्या नेत्यांकडून होत असलेल्या टीकेबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..संजय राऊत हे महान नेते आहेत. ते राज्याचे मुक्त विद्यापीठ आहेत. त्यांनी काय बोलावे आणि काय बोलू नये, यावर कोणाचेही बंधन राहिलेले नाही, असा उपरोधिक टोला मुश्रीफ यांनी लगावला. आमच्या पक्षाची त्यांना एवढी काळजी का वाटते, हेच समजत नाही. त्यांच्या शिवसेना पक्षाचे किती खासदार आणि आमदार आले, किती गेले, यावर त्यांनी बोलावे. विनाकारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबद्दल वक्तव्य करण्याची गरज नाही. आमच्या पक्षात नाक खुपसण्याची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले..शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आमदारांचा तिसरा गट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. यावरही मुश्रीफ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संजय शिरसाट असोत किंवा रायगडमधील त्यांचे नेते असोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पक्षाच्या नेत्यांबद्दल अतिशय वाईट भाषेत टीका केली जात आहे. तसेच बिनबुडाची आणि भयानक वक्तव्ये केली जात आहेत, असे ते म्हणाले..महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची समन्वय समिती आहे. या समितीमध्ये सातत्याने चर्चा होत असते. महायुतीमधील एका पक्षाने दुसऱ्या घटक पक्षावर जाहीरपणे टीका करू नये, तक्रारी असतील तर त्या वरिष्ठ नेत्यांच्या कानावर घालाव्यात, अशी भूमिका ठरलेली आहे. मात्र, काही नेते वारंवार अशी वक्तव्ये करीत आहेत. त्यामुळे महायुतीमध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित नेत्यांना अत्यंत कडक शब्दांत सूचना द्याव्यात, अशी विनंतीही आपण करणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. तिन्ही पक्षांमध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले..Gokul Milk Union History : ‘गोकुळ’ची स्थापना कधी झाली? आतापर्यंत किती अध्यक्ष झाले; पहिल्यांदाच चंदगडला अध्यक्षपदाचा मान, पाहा संपूर्ण यादी.दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांनी घ्यावाराष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या चर्चेबाबत विचारले असता, मुश्रीफ यांनी यावर सावध भूमिका मांडली. आपण गेल्या आठवडाभरापासून मुंबईला गेलेलो नाही. गोकुळ आणि दिवाळीच्या निमित्ताने आपण कोल्हापुरातच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांनी योग्य वेळ येताच याबाबतची सर्व माहिती देऊ, असे सांगितले आहे. त्यामुळे या विषयावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाबाबत नेमका काय निर्णय घ्यायचा, हे सुनेत्रा पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ठरवायचे आहे. सुनेत्रावहिनी जो निर्णय घेतील, त्या निर्णयाच्या पाठीशी आम्ही सर्वजण ठामपणे उभे राहू, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले..शरद पवारांच्या भेटीबाबत माहिती नसल्याचे स्पष्टीकरणदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मधील काही आमदारांनी शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितल्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत विचारले असता, आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार असूनही आपल्याला असा कोणताही निरोप आलेला नाही, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यामुळे कोणते आमदार भेटणार आहेत, याची आपल्याला कल्पना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.एखाद्या पक्षाची विनाकारण बदनामी करणे योग्य नाही. एखाद्या पक्षाचा नेता आपल्यातून निघून गेल्यानंतर त्या पक्षाला कमकुवत कसे करता येईल, असा प्रयत्न काही मंडळींकडून सुरू आहे. मात्र, त्यांचा हा डाव कधीही यशस्वी होणार नाही. सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चमकदार कामगिरी करेल, असा विश्वासही हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.