Hasan Mushrif Kagal : हसन मुश्रीफांच्या मनातलं आलं ओठावर, समरजित घाटगेंसोबत मनोमिलन करणाऱ्या अदृश्य शक्तीचं नाव केलं उघड; मंडलिकांवरही म्हणाले...

'दिवंगत खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचे काम किती मोठे आहे. ते कुठे आणि प्रा. संजय मंडलिक कुठे. त्यांच्यावर मी काय व्यक्तिगत टीका करणार नाही. मात्र, त्यांनी आपले तोंड आवरावे. सांभाळून बोलावे. मी जर प्रा. मंडलिक यांच्यावर बोलायला गेलो, तर 'बात दूर दूर तक जायेगी', असा थेट इशारा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे दिला..कागलमधील मंत्री मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील युतीबाबत प्रा. मंडलिक यांनी आज गौप्यस्फोट करताना त्यांनी मंत्री मुश्रीफ व घाटगे यांच्यावर टीका केली. त्यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिले.मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने माझी आणि समरजितसिंह यांची युती झाली आहे. त्याने कागल तालुक्यात आणि जिल्ह्यात शांतता लाभणार आहे. तालुक्याचा विकास, जनतेचे भले होणार आहे. त्यांचा आदर्श घेऊन आता आम्ही दोघांनी युतीचा निर्णय घेतला आहे..माझी स्नुषा जी बिनविरोध निवडून आली, तिच्या विरोधातील उमेदवार असलेल्या तरुणीने स्वतःहून अर्ज दिला आहे की, मंत्री मुश्रीफ यांच्या कार्यावर प्रेम म्हणून त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उमेदवारी मागे घेतली आहे. प्रा. मंडलिक यांनी हमिदवाडा कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी दिली आहे, तरीही त्यांना अज्ञातस्थळी नेले आहे. मग, त्यांचा आपल्या कर्मचाऱ्यांवरही विश्वास नाही काय?.'कागलची जनता योग्य निर्णय घेणार'कागलची जनता योग्य निर्णय घेणार आहे. कारण जनतेने ओळखलेले आहे. म्हणून तर परवा लोकसभेत काय झाले ते सर्वांनी पाहिलेले आहे. आता प्रा. मंडलिक यांची जी भूमिका आहे की, आम्ही दोघे एकत्र आल्याने जनता नाराज होईल आणि त्याचा फायदा त्यांना होईल. आम्ही तसे होऊ देणार नसल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.'प्रा. मंडलिकांना युतीतून बाहेर काढलेले नाहीमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'युतीच्या बैठकीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तिन्ही पक्ष मिळून युती करण्याबाबत सुचविले होते. मात्र, कागल, मुरगूड नगरपालिकेमध्ये प्रा. मंडलिक आणि माझ्यात समझोता होणे अशक्य असल्याचे मी सांगितले होते. परंतु, ज्या पद्धतीने प्रा. मंडलिक अस्वस्थ झाले आहेत, त्यांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही.आज संजय आणि अंबरिश घाटगे यांची भेट घेतली. त्यांना युतीची माहिती दिली. त्यांचे समाधान झाले असेल. यापुढे मी, संजय घाटगे आणि समरजितसिंह युती म्हणून एकत्रपणे राजकारण करणार आहोत. प्रा. मंडलिक यांना आम्ही काही युतीतून बाहेर काढलेले नाही. त्यांनी युतीचे घटक म्हणून काम करावे, अशी आमची इच्छा आहे; परंतु अशा पद्धतीने बिनबुडाचे आरोप करणे त्यांनी सोडून द्यावे.'.प्रा. मंडलिक यांचे अतिशय अज्ञान'प्रा. मंडलिक यांचे अतिशय अज्ञान आहे. ईडीतून माझी कोर्टातून कधीच मुक्तता झाली आहे. त्यामुळे यातून सुटण्यासाठी युती करण्याचा प्रश्नच नाही. जमिनीवरील आरक्षण उठविण्यासाठी समरजितसिंह यांनी युती केली असल्याचा आरोपही निराधार आहे. राज्य, जिल्हा, कागल तालुक्यांत त्यांच्या इतक्या जमिनी आहेत की, एका जमिनीच्या तुकड्यासाठी ते अशा पद्धतीचा निर्णय घेणार नसल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.