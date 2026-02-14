Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघ आणि जिल्हा बँकेत हसन मुश्रीफांनी, सतेज पाटलांची साथ सोडली; जाहीर सभेत सांगितलं

Hasan Mushrif statement : नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवलेल्या राष्ट्रवादीला आता गोकुळ आणि जिल्हा बँकेची निवडणूकही मित्र पक्षांसोबतच लढायची आहे, असे सुतोवाच आज मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे केले. यानिमित्त गोकुळ, जिल्हा बँकेच्या सत्तेत मित्र असणाऱ्या आमदार सतेज पाटील यांना बाजूला ठेवण्याचे संकेत त्यांनी दिले..पक्षातर्फे जिल्हा परिषद, महापालिका, पालिका, पंचायत समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून विजयी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या सर्व उमेदवारांचा सत्कार मुश्रीफ यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते..ते म्हणाले, ‘राष्ट्रवादीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना ‘गोकुळ’ ठरावाचे मोल माहिती आहेत. त्यामुळे ते ठराव आतापासून संकलित केले पाहिजे. जिल्हा बँकेची निवडणूक लांब आहे; पण दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे मी, भैया माने आणि इतर काहींना थांबावे लागणार आहे. आता तरुण रक्ताचे नेतृत्व दिले जाणार आहे.’.मुश्रीफ म्हणाले, ‘गोकुळच्या निवडणुकीच्या घडामोडी सुरू होणार आहेत. त्यादृष्टीने ठराव मागितले जातील. गोकुळ मध्ये ठरावाचे खूप मोठे मोल आहे, हे तुम्हाला माहितीच आहे. महिनाभरात ठराव संकलनाचे काम सुरू होईल. यासाठी जास्तीतजास्त ठराव राष्ट्रवादीचेच कसे असतील, याकडे आपण सर्वांनी लक्ष दिले पाहिजे..Kolhapur Zilla Parishad President : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद शाहूवाडी तालुक्याला, प्रमुख नेत्यांची होणार बैठक; राजकुंवर गायकवाड यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत.जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीला थोडा वेळ आहे. ज्यावेळी घोषणा होईल, त्यावेळी पुन्हा एक मेळावा घेतला जाईल. बँकिंग कायद्यात बदल झाला आहे. त्यामुळे सहकारी बँकेत दहा वर्षे संचालक काम करणाऱ्या संचालकांना निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यामुळे माझ्यासह काहींना या निवडणुकीत थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे नवे चेहरे जिल्हा बँकेत आणावे लागणार आहेत. त्यादृष्टीने तयारी ठेवली पाहिजे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.