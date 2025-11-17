Kolhapur News: गोकुळच्या लिंगनूर कार्यक्रमात ‘लाडकी बहीण’ वरुन रंगले कलगीतुरे

गडहिंग्लज: महाराष्ट्रासह बिहार निवडणुकीत कमाल केलेल्या लाडक्या बहिणींच्या मुद्द्यावर मंत्री हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांच्यात कलगीतुरा रंगला. तर मुश्रीफ यांचे भाषण सुरू असताना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची कार्यक्रमस्थळी एंट्री झाली. .त्याचवेळी मुश्रीफ यांनी मिश्कील टिप्पणी करताच कार्यकर्त्यांत एकच हशा पिकला. दरम्यान, कार्यक्रमातील मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांच्यातील कलगीतुऱ्याने उपस्थितांचे मात्र चांगलेच मनोरंजन झाले..Gokul Milk Politics : हसन मुश्रीफांनी डिबेंचर्सवरून केलेल्या वक्तव्याला महाडिक गटाकडून उत्तर.तिन्ही नेते एकत्र येण्याचे निमित्त होते, ‘गोकुळ’च्या लिंगनूरमधील (ता. गडहिंग्लज) जातिवंत म्हैस विक्री केंद्र उद्घाटन कार्यक्रमाचे. आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘मुश्रीफ यांनी लाडकी बहीणप्रमाणे गोकुळमध्येही लाडका सुपरवायझर योजना सुरू केली. .लाडक्या बहिणींनी त्यांना कशी मदत केली, त्यानुसार लाडक्या सुपरवायझरनी गोकुळला मदत केली पाहिजे. बाहेर जाणारे दूध थांबवून गोकुळचे संकलन कसे वाढेल याची खबरदारी.Hasan Mushrif : जनता दलामुळे गडहिंग्लजचे वाटोळे, हसन मुश्रीफांचा घाणाघात; कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दक्षिणेत राजकारण तापणार.सुपरवायझरनी घ्यावी.’यावर मुश्रीफ म्हणाले, ‘सतेज पाटलांनी लाडक्या बहिणींचा फार मोठा धसका घेतलेला दिसतोय. महाराष्ट्रासह बिहार निवडणुकीतही या लाडक्या बहिणींनी कमाल केली आहे. बिहार निवडणुकीनंतर तर सतेज पाटलांच्या मनातून अजून लाडकी बहीण गेलेली दिसत नाही. लाडक्या बहिणींनी जशी कमाल केली, तसेच लाडके सुपरवायझरसुद्धा २५ लाख लिटर दुधाचा टप्पा गाठतील अशी अपेक्षा आहे.’.आमची ‘खत्तल’रात्र...मुश्रीफ म्हणाले, ‘नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांसाठी अर्ज भरण्याचा सोमवारी शेवटचा दिवस आहे. कोणत्याही परिस्थितीत दुपारी दोनपर्यंत उमेदवारांना पक्षाचे ए-बी फॉर्म द्यायचे आहेत. उमेदवारी निश्चितीसाठी आज आमची खत्तलरात्र आहे. .मला आता चंदगडला जायचे आहे. उमेदवारी न मिळालेल्यांच्या शिव्या खाण्यासाठी आमचे कान आसुसलेले आहेत. त्यातून आता परमेश्वरानेच आम्हाला वाचवावे.’....मग तिघांचा फोटो पाठवापालकमंत्री आबिटकर व्यासपीठाकडे येत असतानाच मुश्रीफ म्हणाले, ‘बरं झालं तुम्ही आला, नाही तर माझा व सतेज पाटलांचा फोटो आला असता आणि राज्यभर दोस्त...दोस्त म्हणून सुरू झालं असतं. आता तुम्ही आमच्या दोघांमध्ये बसा. मग तो फोटो पाठवा’, या मिश्कील टिप्पणीमुळे एकच हशा पिकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.