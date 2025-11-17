कोल्हापूर

Kolhapur News: गोकुळच्या लिंगनूर कार्यक्रमात ‘लाडकी बहीण’ वरुन रंगले कलगीतुरे

सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज: महाराष्ट्रासह बिहार निवडणुकीत कमाल केलेल्या लाडक्या बहिणींच्या मुद्द्यावर मंत्री हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांच्यात कलगीतुरा रंगला. तर मुश्रीफ यांचे भाषण सुरू असताना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची कार्यक्रमस्थळी एंट्री झाली.

