Prakash Abitkar Kolhapur : हसन मुश्रीफ -शिवाजी पाटील वादावर आबिटकरांची प्रतिक्रिया, गोकुळ दूध संघातील वादावर एका वाक्यात कंडका पाडला

Kolhapur Jilha Dudh Sangh Politics : कोल्हापूर जिल्हा सहकरी दूध संघ (गोकुळ) मधील वाद मिटेल, सर्व गैरसमज दूर होतील', असा विश्वास पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज व्यक्त केला. 'यापूर्वी सर्व निवडणुका महायुती म्हणून लढलो आहे, गोकुळची निवडणूक ही महायुती म्हणूनच होईल. सर्व प्रश्न चर्चेतून सोडविले जातील', असेही मंत्री आबिटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..गोकुळबाबत सध्या वेगवेगळ्या याचिका सुरू आहेत. आमदार शिवाजी पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोपावर आरोप सुरू केले आहेत. याबाबत पालकमंत्री आबिटकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'आजपर्यंतच्या सर्व निवडणुका महायुती म्हणून आम्ही लढलो आहे. महायुतीतील सर्व पक्षांनी एक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे 'गोकुळ' मध्येही महायुती म्हणूनच लढले जाईल. जे काही वाद, गैरसमज आहेत, ते दूर केले जातील..उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा कालच फोन आला होता. ते कोल्हापुरात होते. मी मुंबईत असल्यामुळे भेट झाली नाही. याबाबत त्यांच्याशी मुंबईत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. जिल्हा परिषद निवडणुकीत काही पक्ष वेगवेगळे लढले. आमच्या विरोधातसुद्धा महायुतीतील पक्ष होते. मात्र, ती निवडणूक जिल्हा परिषदेची होती. तो विषय आता संपला आहे. आमदार पाटील यांची समजूत काढली जाईल. महायुतीचे सर्व नेते एकत्रित बसून वाद, गैरसमज दूर करतील. महायुती म्हणूनच गोकुळची निवडणूक लढविली जाईल, अशी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचीही भूमिका आहे. त्यामुळे गोकुळची निवडणूक ही महायुती म्हणूनच लढविली जाईल..मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांबाबतही नेत्यांमध्ये चर्चा केली जाईल. त्यामुळे गोकुळमधील वाद मिटेल, सर्व गैरसमज दूर होतील. प्रत्येकाला आपल्याला गोकुळमध्ये स्थान पाहिजे, असे वाटते. त्यात गैर काही नाही. मात्र, याबाबत सर्व निर्णय आम्ही एकत्रित बसून घेऊ, आवश्यकता भासल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाऊ.'.उपमुख्यमंत्री शिंदे 'कॉमन मॅन'आबिटकर म्हणाले, 'ऑपरेशन टायगर' मुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 'डिस्टर्ब' होण्याचे काहीच कारण नाही. 'कॉमन मॅन' म्हणून वावरणारे शिंदे ज्या पद्धतीने काम करत आहेत, ते पाहता शिवसेनेत भविष्य आहे, असा मानणारा वर्ग मोठा आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत कोण काय म्हणते याला महत्त्व देण्याचे कारण नाही.'.