Hasan Mushrif Statement : “गोकुळचा निकाल लागेल त्या दिवशी गुलाल लावूनच प्रतिक्रिया,” हसन मुश्रीफांनी शिवाजी पाटलांना थेट डिवचलं

"गोकुळचा निकाल लागेल त्या दिवशी मी गुलाल लावूनच प्रतिक्रिया देईन," असा ठाम इशारा देत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळ दूध संघातील सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींवर खरमरीत प्रतिक्रिया दिली आहे. संचालकांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे लवकरच निवडणुका लागण्याची शक्यता असून, त्याआधीच महायुतीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत..गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्येच मंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजप आमदार शिवाजी पाटील यांच्यातील वाद उफाळून आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. "गेली 40 वर्षे मला सामाजिक आणि राजकीय अनुभव आहे. सहा वेळा निवडून आलो असून तब्बल 25 वर्षे मंत्रीपद भूषवले आहे. त्यामुळे कोण काय बोलते याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले..मुश्रीफ पुढे म्हणाले की, "राज्यातील तमाम कार्यकर्त्यांना हसन मुश्रीफ काय आहे हे माहिती आहे. मी महायुतीचा घटक असून मंत्री आहे, हे मी हजारो वेळा सांगितले आहे. त्यामुळे कोण काय बोलतंय याकडे लक्ष देत नाही." गोकुळच्या निवडणुकीबाबत विचारले असता त्यांनी सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. "ज्या दिवशी निकाल लागेल, त्या दिवशी गुलाल लावून उत्तर देईन," असे ते म्हणाले..यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास व्यक्त करत, "मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील तो मला मान्य असेल," असेही सांगितले. शिवाजी पाटील यांच्याबाबत बोलताना त्यांनी उपरोधिक टिप्पणी करत, "मी त्यांचा आभारी आहे की त्यांनी मला रिकामं केलं," असे विधान केले..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापू लागले असून, मुश्रीफ आणि शिवाजी पाटील यांच्यातील वादामुळे महायुतीतील अंतर्गत तणाव उघडपणे समोर येत आहे. येणाऱ्या काळात या वादाचा निवडणुकीवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, कोल्हापूर महापालिकेच्या कामकाजाबाबतही मुश्रीफ यांनी भाष्य केले. "अलीकडे महापालिकेच्या प्रश्नांवर मी बैठका घेतलेल्या नाहीत. मात्र महायुतीचा घटक म्हणून माझं लक्ष त्या दिशेने आहे," असे ते म्हणाले. नव्याने नियुक्त झालेले आयुक्त राजेंद्र भारूड यांच्याबाबत त्यांनी विश्वास व्यक्त करत, "ते कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत. त्यांना थोडा वेळ दिल्यास महापालिकेच्या सेवा सुरळीत होतील," असे सांगितले.