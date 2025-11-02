Hasan Mushrif : जनता दलामुळे गडहिंग्लजचे वाटोळे, हसन मुश्रीफांचा घाणाघात; कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दक्षिणेत राजकारण तापणार

Hasan Mushrif Slams Janata Dal : ‘गडहिंग्लज शहराची अनेक वर्षे सत्ता भोगणाऱ्या जनता दलाच्या हातात आहेच काय? त्यांच्यामुळेच शहराचे वाटोळे झाले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत इकडे तिकडे बघू नका. शहराचा स्वर्ग करायचा असेल, विकासाचे सर्व प्रश्न सोडवायचे असतील, तर गडहिंग्लजची सत्ता महायुतीच्या हातात द्या’, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे (अजित पवार गट) गडहिंग्लज शहरातील घरकुल लाभार्थ्यांचा मेळावा आणि बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक संच वाटपाचा कार्यक्रम झाला. याप्रसंगी मुश्रीफ बोलत होते. जडेयसिद्धेश्वर आश्रमात हा कार्यक्रम झाला..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘गडहिंग्लज तालुक्याचा अतिवृष्टीग्रस्त यादीत समावेश करण्यासाठी मी प्रयत्न केले नसल्याचा आरोप करण्यात आला. सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पण, २४ तासांत ६५ मिलिमीटर पाऊस झालेला नाही. असे जिल्ह्यातील चार तालुके आहेत. आरोप करणाऱ्यांनी अभ्यास करून आपल्या ज्ञानात भर घालावी. आमदार आयात असल्याची टीका झाली. पण, कागलला गडहिंग्लज जोडल्यानंतर चार वेळा जनतेने निवडून दिले. त्यांची कामे करण्याची संधी मला दिली आहे.’.अमर मांगले यांनी स्वागत केले. हरुण सय्यद यांनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी किरण कदम, सिद्धार्थ बन्ने, राजेंद्र तारळे, संदीप नाथबुवा यांचीही भाषणे झाली. यावेळी सतीश पाटील, बसवराज खणगावे, नरेंद्र भद्रापूर, महेश सलवादे, प्रीतम कापसे, रामगोंडा ऊर्फ गुंडू पाटील, अर्चना रिंगणे, रमजान अत्तार, दीपक कुराडे, संतोष चिकोडे, विठ्ठल भमान्नगोळ, रश्मिराज देसाई, शर्मिली मालंडकर, रेश्मा कांबळे, शशिकला पाटील आदी उपस्थित होते. प्रा. आशपाक मकानदार यांनी सूत्रसंचालन केले..Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागावर संताप, कामातील दिरंगाईवर अधिकाऱ्यांना खडे बोल.मला गोरगरिबांची कामे करण्याचे व्यसनमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘कुणाला इस्टेट करण्याचे, कुणाला पैसा मिळविण्याचे, तर कुणाला दुसऱ्या पक्षाचे पैसे आणण्याचे व्यसन असते. मला गोरगरिबांची कामे करण्याचे व्यसन आहे. त्यात कसलीही तडजोड करत नाही. क्षण आणि क्षण तुमच्यासाठी आहे. आगामी निवडणुकीत थापा मारणारे येतील. त्यांना माना हालवा, बटण मात्र आमची दाबा.’.महायुतीचे स्पष्ट संकेत...राष्ट्रवादी अजित पवार गटातर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. प्रत्यक्ष कार्यक्रमप्रसंगी महायुतीतील घटक पक्ष भाजपचे पदाधिकारी व्यासपीठावर होते. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र तारळे यांनी मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली, तर पूर्व विस्तारक संदीप नाथबुवा यांनी हसन मुश्रीफच पालकमंत्री असल्याचे म्हटले. दोन दिवसांपूर्वी भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या दोन स्वतंत्र बैठकांमुळे पक्षातील मतभेद समोर आले होते. मात्र, आजच्या कार्यक्रमात दोन्ही बैठकांतील पदाधिकारी एकत्र उपस्थित होते. यातून नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी-भाजपचे एकत्र राहण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.