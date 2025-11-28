कोल्हापूर

Kolhapur Election : ‘एक लाख कोटींच्या घोषणांना पैसा कुठून आणणार?’ हातकणंगलेत सतेज पाटीलांचा जोरदार सवाल

Satej Patil Questions Massive : गेली तीन वर्षे हातकणंगलेचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांना वेळ नव्हता. मात्र, आता कोटी कोटी रुपयांच्या घोषणा होत आहेत.
Satej Patil Questions Massive

Satej Patil Questions Massive

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रुकडी : ‘गेली तीन वर्षे हातकणंगलेचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांना वेळ नव्हता. मात्र, आता कोटी कोटी रुपयांच्या घोषणा होत आहेत. आतापर्यंत एवढ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत की, त्या घोषणांची बेरीज केली तर ती एक लाख कोटीपर्यंत जाईल.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Congress
election
satej patil
Rally
water project
Nagar Panchayat Election
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com