Kolhapur Election : ‘एक लाख कोटींच्या घोषणांना पैसा कुठून आणणार?’ हातकणंगलेत सतेज पाटीलांचा जोरदार सवाल

रुकडी : 'गेली तीन वर्षे हातकणंगलेचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांना वेळ नव्हता. मात्र, आता कोटी कोटी रुपयांच्या घोषणा होत आहेत. आतापर्यंत एवढ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत की, त्या घोषणांची बेरीज केली तर ती एक लाख कोटीपर्यंत जाईल. .त्यामुळे एवढे पैसे शासन कुठून आणणार,' असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. हातकणंगलेमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कोपरा सभेत ते बोलत होते. हातकणंगले नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे विधान परिषदेतले गटनेते आमदार सतेज पाटील आज हातकणंगले दौऱ्यावर होते. .Kolhapur News: आरोग्य खात्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार सतेज पाटील यांचा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांना थेट आणि जोरदार इशारा.काँग्रेसचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार दीपक वाडकर यांच्यासह नगरसेवक पदाच्या सर्व उमेदवारांच्या प्रभागात त्यांनी पदयात्रा काढून कॉर्नर सभा घेतल्या. यावेळी माजी आमदार राजू आवळे, माजी आमदार राजीव आवळे, माजी नगराध्यक्षा अर्चना जानवेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती..आमदार सतेज पाटील म्हणाले,'फसवणाऱ्या महायुतीच्या उमेदवारांपेक्षा कष्टकरी आणि सामान्यांच्या व्यथा जाणणारा काँग्रेसचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार आणि सर्व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांना साथ द्या.' .Kolhapur Politics: 'भ्रष्टाचार दाखवा, मीच बाहेर काढतो!' पालकमंत्री आबिटकरांचा सतेज पाटीलांना थेट, रोखठोक संदेश.माजी आमदार राजू आवळे यांनी काँग्रेस पक्षाने सर्वसामान्य आणि गरीब लोकांसाठी आजपर्यंत काम केले असल्याचे सांगितले. जातीजातीमध्ये भेदभाव करण्याचे काम भाजप सरकार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..यावेळी माजी आमदार राजीव आवळे, माजी नगराध्यक्षा अर्चना जानवेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी डॉ. अभिजित इंगवले, संदीप कारंडे, समीर शेख, अभिजित साजणे, सागर मोरे, मनोज इंगवले यांच्यासह उमेदवार व समविचारी पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.