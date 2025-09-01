Hasan Mushrif: उपचारासाठी बाहेर जावे लागणार नाही: वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ : सीपीआरमध्ये विविध उपचारपूरक सुविधांचे लोकार्पण

कोल्हापूर: ‘एखाद्या मुद्द्यावर सीपीआरविरोधात आक्रमक होणाऱ्या संस्था- संघटनांनी किमान दोन वर्षे शांत राहावे. कारण सीपीआर रुग्णालयासह शेंडापार्क येथे ११०० बेडचे अत्याधुनिक सुविधा असलेले रुग्णालय उभारले जात आहे. त्यामुळे दोन वर्षांनंतर कोल्हापुरातील कोणत्याही रुग्णाला उपचारासाठी बाहेरच्या शहरात जाण्याची गरज भासणार नाही. अशा चांगल्या सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी आम्हाला संधी द्यावी व त्यासाठी शांत राहावे,’ असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले..Sangli News: सांगलीतील साडेतीनशे मंडळांच्या ‘श्रीं’ना भक्तिभावाने निरोप; पाचव्या दिवशी मिरवणुका; घरगुती गणपतींना निरोप.छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयात विविध उपचारपूरक सुविधांचे लोकार्पण मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. सीपीआरमध्ये नवजात बालकांसाठी ४० बेडचा अतिदक्षता विभाग, कुंभी इमारतीच्या टेरेसवर चार विभाग प्रमुखांची कार्यालये, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सेमिनार हॉल, भूलशास्त्र विभाग, अस्थिरोग विभाग, त्वचारोग विभाग, प्रसूतिशास्त्र विभाग यांच्या ओपीडीचा समावेश आहे. भाजलेल्या रुग्णांसाठीच्या विभागाचे नूतनीकरण करण्यात आले असून, येथे २० बेडची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच निवारा शेड अशा नवीन कामांचेही लोकार्पण झाले..यावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे यांचा निवृत्तीनिमित्तश्री. मुश्रीफ यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मुश्रीफ म्हणाले, ‘सीपीआर रुग्णालय सर्व स्तरांतील रुग्णांना उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळावी, यासाठी सुविधा निर्माण करत आहे. रुग्णांसोबत येणाऱ्या नातेवाइकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रत्येक इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर निवारा शेड बांधण्यात येत आहे. तीन इमारतींवरील शेड पूर्ण झाली आहेत. अशा २० इमारतींवर शेड तयार होतील. त्यामुळे सुमारे दीड हजारांहून अधिक नातेवाइकांना येथे विश्रांती घेता येईल. त्याचबरोबर इमारतीतील गळतीही थांबेल. निवारा शेडच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनेल बसवता येतील. सीपीआर रुग्णालयात जमा होणाऱ्या महसुलातील रक्कम वापरण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या नावे असलेले खाते आता सीपीआर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारीत चालविण्यात येणार असून, ते खाते अधिष्ठातांच्या नावे होणार असल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.’.डॉ. मोरे म्हणाले, ‘शेंडापार्क येथे नवीन रुग्णालय उभे करणे, सीपीआर रुग्णालयात चांगल्या सुविधा देण्यासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निधी देण्यापासून ते बांधकाम व अन्य तांत्रिक सुविधा करण्यासाठी लक्ष घातले. त्यामुळे जास्तीत जास्त चांगल्या आरोग्य उपचार सेवा कोल्हापुरात उपलब्ध होत आहेत. याकरिता मलाही अधिष्ठाता म्हणून हातभार लावता आला, याचे समाधान आहे.’नूतन अधिष्ठाता डॉ. अजित लोकरे यांनी स्वागत केले. डॉ. गिरीश कांबळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. डॉ. शिशिर मिरगुंडे यांनी आभार मानले..Kolhapur Crime: 'कबनूर खुनी हल्ला; दानोळीच्या एकाला अटक', पाठलाग करत पकडले, झटापटीत तीन पोलिस कर्मचारी जखमी.मनसे कार्यकर्त्यांना रोखलेसीपीआरमधील निविदा प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रे दाखवून निविदा मिळवणारे ठेकेदार तसेच खरेदी प्रकरणातील घोळ यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आंदोलनासाठी सीपीआरजवळ आले. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या ताफ्यासमोर निदर्शने करण्याच्या तयारीत असतानाच पोलिसांनी त्यांना रोखले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.