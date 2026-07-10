Kolhapur Accident: हृदयद्रावक! कागलमध्ये जुने घर कोसळले; आईचा मृत्यू, शेजारी बसलेला १४ वर्षीय मुलगा बचावला

कागल : येथील लोहार गल्लीत पावसाच्या पाण्याने भिजून कमकुवत झालेल्या जुन्या घराची भिंत कोसळून महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. उर्मिला उदय कुलकर्णी (वय ३८) असे या महिलेचे नाव आहे. शेजारीच मोबाईलवर गेम खेळत बसलेला तिचा १४ वर्षांचा मुलगा मात्र आश्चर्यकारकरित्या बचावला. या हृदयद्रावक घटनेमुळे कागल शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...येथील लोहार गल्लीत मामा श्री दिवाण यांचे जुने कौलारू घर आहे. येथे उदय व उमेश कुलकर्णी हे दोन भाचे कुटुंबांसह वास्तव्यास आहेत. घर जुने असल्याने काही ठिकाणी पत्र्याचा वापर करण्यात आला होता. गेले चार-पाच दिवस झालेल्या पावसामुळे या घराच्या भिंती भिजल्या होत्या.. बुधवारी (ता. ८) रात्री उदय हे घरकुल योजनेतून मिळालेल्या दुसऱ्या घरात झोपण्यासाठी गेले होते. त्यामुळे लोहार गल्लीतील घरात त्यांच्या पत्नी उर्मिला आणि त्यांचा मुलगा दिगंबर हे दोघेच होते. .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.रात्री १०.४५ वाजण्याच्या सुमारास घराच्या मध्यभागातील मोठ्या भिंतीचा वरचा भाग अचानक कोसळला. भिंतीसह छतावरील लोखंडी पत्रे, पोटमाळा आणि मातीचा मोठा ढिगारा उर्मिला यांच्या अंगावर पडल्याने त्याखाली त्या दबल्या गेल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.