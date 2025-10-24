कोल्हापूर

Kolhapur Market Yard : भाजीपाला व्यापारी व सभापती यांच्यात जोरदार वाद, कोल्हापूर बाजार समितीमध्ये प्रकार; नेमकं काय प्रकरण?

Market Yard Clashesh : कोल्हापूर बाजार समितीत भाजीपाला व्यापारी आणि सभापती यांच्यात जोरदार वाद झाला. या प्रकारामुळे बाजार समितीत तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून, नेमकं काय प्रकरण आहे ते जाणून घ्या.
Kolhapur Vegetable Trader : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील तिन भाजीपाला व्यापाऱ्यांची जागा पेठ वडगाव येथील व्यापाऱ्यांना देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यावरून बाजार समितीचे सभापती सुर्यकांत पाटील व ते तिन व्यापारी यांच्यात जोरदार वाद झाला. मात्र दोन संचालकांनी मध्यस्थी करीत हा वाद मिटवला.

