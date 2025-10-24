Kolhapur Market Yard : भाजीपाला व्यापारी व सभापती यांच्यात जोरदार वाद, कोल्हापूर बाजार समितीमध्ये प्रकार; नेमकं काय प्रकरण?

Kolhapur Vegetable Trader : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील तिन भाजीपाला व्यापाऱ्यांची जागा पेठ वडगाव येथील व्यापाऱ्यांना देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यावरून बाजार समितीचे सभापती सुर्यकांत पाटील व ते तिन व्यापारी यांच्यात जोरदार वाद झाला. मात्र दोन संचालकांनी मध्यस्थी करीत हा वाद मिटवला..याबाबत सुत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, दिवाळी सणा निमित्ताने बाजारातील सौदे व्यवहार तुर्तास बंद आहेत. त्यामुळे बाजार समिती आवारातील वर्दळ थंडावली आहे. यात भाजीपाला बाजारातील तिन व्यापाऱ्यांची जागा पेठ वडगाव येथील एका व्यापाऱ्याला दिली जाणार आहे त्यासाठी कागदपत्रे केली जात आहे अशी माहिती त्यातून व्यापाऱ्यांना मिळाली त्या व्यापाऱ्यांनी बाब राष्ट्रवादीचे नेते राजेश लाटकर यांना सांगितली. त्यानंतर ते व्यापारी व श्री. लाटकर यांनी बाजार समितीत धाव घतेली..सभापती श्री पाटील यांना जाब विचारला यात सभापतीनी नियमानुसार प्रक्रीया करून पेठ वडगाव येथील व्यापाऱ्यांना जागा देणार असल्याचे सांगितले त्या मुद्दावर ते ठाम राहीले. यावर व्यापांऱ्यांना आमच्याकडील जागा बेकायदेशीरपणे त्यांना का देता त्यासाठी तुमच्या वर कोणाचा दबाव आहे आमच्यावर अन्याय का करता अशा आशयाची विचारण केली. यातून दोन्ही बाजूनी जोरदार वाद सुरू झाला यात दोन संचालकांनी सभापती व व्यापाऱ्यांना शांत केले..Tragic Accident in Kolhapur : कोल्हापूर दाजीपूर अभयारण्यात भीषण अपघातात दोन ठार, धक्कादायक! पोलिसांनी दखलच घेतली नाही....याबाबत सभापती श्री. पाटील यांनी या जागा जरी पेठवडगावच्या व्यापाऱ्यांना देण्यात येणार असल्या तरी ईथल्या तिन व्यापाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची ही काळजी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे गैरसमज करू घेऊ नये असेही सांगितले.शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या शाहू मार्केट यार्डातील काही जागांचे व्यवहार यापूर्वी वादग्रस्त ठरले आहेत. तिन जागा भाडे करारावर दिल्या बद्दल सहकार निबंधकांकडे तक्रार झाली आहे असे असताना भाजीपाल्या व्यापाऱ्यांचे जागेचा नवा वाद येथे उपस्थित झाल्याने बाजार समिती उलट सुलट चर्चा होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.