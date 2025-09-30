Sugarcane Crisis : अतिवृष्टीमुळे साखर हंगामावर ‘आपत्ती, मंत्री समितीच्या बैठकीत काय होणार निर्णय

हंगाम उशिरा सुरू होणार – अतिवृष्टीमुळे ऊस पिकांचे नुकसान आणि कर्नाटकचा लवकर हंगाम यामुळे कोल्हापूरसह राज्यातील साखर हंगाम उशिरा सुरू होण्याची शक्यता आहे.उसाची पळवापळवी – कर्नाटकात कारखाने महाराष्ट्रापेक्षा लवकर सुरू होत असल्याने सीमाभागातून उसाची पळवापळवी होत असून महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर ताण आहे.बैठकीत निर्णय अपेक्षित – मंत्री समितीची बैठक मंगळवारी (ता. ३०) होणार असून, त्यात हंगामाची तारीख आणि ऊस उपलब्धतेचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल..Sugarcane Season Maharashtra : राज्यात मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली अतिवृष्टी आणि कर्नाटकच्या लवकर सुरू होणाऱ्या हंगामामुळे यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावरही ‘आपत्ती’ येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, हंगाम उशिरा सुरू करावा लागणार आहे. याचा निर्णय मंगळवारी (ता. ३०) मुंबईत होणाऱ्या मंत्री समितीच्या बैठकीत होईल..दरम्यान, साखर हंगामाचे धोरण ठरवण्यासाठीची मंत्री समितीची बैठक आता तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली. पूर्वी ही बैठक २२ सप्टेंबर रोजी होती, पण काही कारणाने ती सोमवारी (ता. २९) ठेवण्यात आली होती; पण अतिवृष्टीमुळे पुन्हा ही बैठक लांबणीवर टाकत मंगळवारी (ता. ३०) ठेवण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही बैठक होणार असून, त्यात हंगामाची तारीख निश्चित केली जाईल..गेल्या काही वर्षांतील कर्नाटक राज्यातील साखर हंगामाचा आढावा घेतला असता तिथे ऊस उत्पादनापेक्षा जास्त गाळप होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी कर्नाटकातील अपेक्षित गाळपापेक्षा १६३ लाख मे. टन अतिरिक्त गाळप झाले. याचा अर्थ कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील सीमावर्ती भागातून मोठ्या प्रमाणात ऊस कर्नाटकात जात असल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकचा हंगाम लवकर सुरू होत असल्याचा हा परिणाम असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे..एकीकडे कर्नाटकच्या हंगामाचे आव्हान समोर असताना आता सोलापूरसह सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत पुन्हा पावसाने ऊस पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीमुळेही ऊस पिके वाहून गेली आहेत, त्यामुळे मराठवाड्यातील कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी शक्य आहे. अशा दुहेरी संकटाचा सामना साखर उद्योगाला करावा लागणार आहे.राज्यात किती ऊस उपलब्ध आहे याची माहिती घेण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने ‘मिटकॉन’ संस्थेशी करार केला होता. पण, गेल्यावर्षी या संस्थेने दिलेला अंदाज व प्रत्यक्ष उपलब्धता यात तफावत जाणवली. त्यामुळे यावर्षी गाळपासाठी किती ऊस उपलब्ध होईल, हे उद्याच्या बैठकीतच स्पष्ट होणार आहे..Sugarcane Price 2025 : उसाला दर पाहिजे पण आंदोलन नको, शेतकऱ्यांची मानसिकता; यंदा आंदोलन पेटणार का?.राज्यात १२ ते १३ लाख हेक्टरवर ऊसकृषी विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात १२ ते १३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड झाली आहे. त्यापैकी अतिवृष्टी व जादा पावसामुळे किती घट होणार याची माहितीही उद्याच्या बैठकीत मिळेल. गूळ, खांडसरी, रसवंती गृह व बियाणासाठी जाणारा ऊस गृहीत धरल्यास कारखान्यांना किमान १२०० ते १२५० लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे..FAQSप्रश्न १ : यावर्षी साखर हंगाम उशिरा का सुरू होणार आहे?➡️ अतिवृष्टीमुळे ऊस पिकांचे नुकसान झाले असून, कर्नाटकात हंगाम लवकर सुरू झाल्याने उसाची पळवापळवी वाढली आहे.प्रश्न २ : महाराष्ट्रात किती ऊस लागवड झाली आहे?➡️ राज्यात १२ ते १३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली आहे.प्रश्न ३ : कारखान्यांसाठी किती ऊस उपलब्ध राहणार आहे?➡️ गूळ, खांडसरी, रसवंती गृह व बियाण्यासाठी जाणारा ऊस वगळता सुमारे १२०० ते १२५० लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध राहील, असा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.