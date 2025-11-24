कोल्हापूर
Kolhapur Farmers : हेमरस कारखान्यासमोर ‘स्वाभिमानी’चा ठिय्या आंदोनल आंदोलक ३६०० रुपये दरावर ठाम, आंदोलनाची तीव्रता वाढली
Swabhimani Farmers Demand: ऊसदराच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राजगोळी खुर्द (ता. चंदगड) येथील ओलम (हेमरस) साखर कारखान्याच्या गेटवर सुरू केलेले आंदोलन दराचा तोडगा निघाला नसल्याने रात्रभर सुरुच राहिले.
