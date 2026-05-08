Kolhapur Prostitution Racket : कोल्हापुरात हायप्रोफाईल वेश्या व्यवसाय, भरवस्तीत पोलिसांनी टाकला छापा; पोलिस आत जाताच नको ते दिसलं

Kolhapur High Profile Sex Racket : कोल्हापुरातील सदर बाजार चौकातील हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या हायप्रोफाईल वेश्या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. एका एजंटासह दोन महिलांना ताब्यात घेतले. छाप्यात रोख रकमेसह साडेचार लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..याप्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापक किसन पांडुरंग कांबळे (वय ४४, रा. पांगिरे, चिकोडी), एजंट वसिम रफिक मोमीन ऊर्फ विकास (३९, रा. सरनोबातवाडी) याला अटक झाली. तर दोन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली. एजंट दत्ता (पूर्ण नाव समजू शकले नाही) पसार झाला आहे..सदर बाजार चौकातील हॉटेलमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांना मिळाली होती. त्यांनी पथकाला पाठवून सुरुवातीला डमी ग्राहक हॉटेलमध्ये पाठवला. यावेळी मॅनेजरने पहिल्या मजल्यावरील खोलीचा क्रमांक देऊन पैसे देण्यास सांगितले..Kolhapur Shahuwadi Lodge Incident : दोघे लॉजवर एकत्र, प्रेमातून तरुणीशी वाद; तिच्याच ओढणीने तरूणाचा गळफास, शाहूवाडीची घटना.यानंतर संबंधिताला खोलीत पाठवले असता तिथे दोन पीडित महिला आढळल्या. यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून या महिलांना ताब्यात घेतले. मॅनेजरच्या चौकशीत दोन एजंटची नावे समोर येताच एकाला अटक करण्यात आली, तर दत्ता याचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे.