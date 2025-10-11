Kolhapur : आमदाराला महिलेच्या नावे हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न, २५ वर्षीय तरुणाला त्यांच्याच मतदारसंघातून अटक

कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी पाटील यांना महिलेच्या नावे अश्लील मेसेज आणि व्हिडीओ पाठवून हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. आता या प्रकरणी एका २५ वर्षीय तरुणाला चंदगड पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. आरोपी हा चंदगडमधीलच रहिवासी असल्याचं समोर आलंय. गेल्या वर्षभरापासून आरोपी आमदार शिवाजी पाटील यांना अश्लील फोटो, व्हिडीओ पाठवून पैशांची मागणी करत होता..आमदार शिवाजी पाटील यांना मोबाईलवर अश्लील मेसेज आणि व्हिडीओ पाठवण्यात आले होते. त्यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न झाला. जेव्हा आरोपीकडून दहा लाख रुपयांची मागणी केली होती. यानंतर आमदार पाटील यांनी ठाण्यात चितळसर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आयटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केला..मृत्यूला ५ दिवस, अजूनही IPS पूरन कुमार यांच्यावर अंत्यसंस्कार नाहीत; शवविच्छेदनावरून वाद.चंदगड पोलिसांनी आमदार शिवाजी पाटील यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी आऱोपीला ताब्यात घेतलंय. पवन पवार असं तरुणाचं नाव आहे. तो चंदगड इथला रहिवासी आहे. आरोपी तरुणाला ताब्यात घेण्यासाठी ठाणे पोलीस चंदगडला जाण्याची शक्यता आहे..आरोपीला अटकेनंतर आमदार शिवाजी पाटील म्हणाले की, संबंधित व्यक्ती व्हॉटसअपवर मेसेज, व्हिडीओ कॉल करत होती. मी नंतर नंबर ब्लॉक केला. माझ्या मेसेजवर अश्लील फोटोही पाठवले होते. दोनवेळा असं घडल्यानंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. आता आरोपीला अटक करण्यात आलीय. त्यानं हे कृत्य राजकीय हेतूने किंवा पैशासाठी केलं का? यामागे कुणाचा हात होता हे चौकशीतून स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.