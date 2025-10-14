Accident in Kolhapur : कोल्हापुरात भीषण अपघात भरबाजारात घुसले वडाप, एका महिलेचा मृत्यू, दोन महिला गंभीर

ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):वडाप वाहतूक करणारी गाडी भरबाजारात घुसली:शाहू उद्यान परिसरात नियंत्रण सुटलेली ओमनी गाडी थेट भाजी विकणाऱ्या महिलांच्या अंगावर गेली, एकाचा मृत्यू तर दोन गंभीर जखमी.जेवायला बसलेल्या महिलांवर घात:पन्हाळा व करवीर तालुक्यातील पाच महिला भाजी विक्रीसाठी आल्या होत्या; जेवणाला बसताच गाडी भर वेगात धडकली.परिसरात भीती आणि गोंधळ:दिवाळीपूर्व गर्दीच्या काळात हा अपघात झाल्याने बाजारपेठेत अफरातफर व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..Kolhapur Gnagaves Accident : कोल्हापुरातील गंगावेश येथील शाहू उद्यान परिसरात आज (मंगळवार) सकाळी भीषण अपघात झाला. वडाप वाहतूक करणारी ओमनी गाडी भरबाजारात घुसल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला असून दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या अपघातामुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..सकाळी सुमारे ११.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. वडाप वाहतूक करणारी ओमनी गाडी वळण घेत असताना चालकाचे नियंत्रण सुटले. गाडी थेट भाजी विक्री करणाऱ्या महिलांच्या अंगावर गेल्याने काही महिलांना हालचाल करायलाही वेळ मिळाला नाही. अपघातात एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून, अन्य दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. मृत महिलेची ओळख अद्याप पटलेली नाही..घटनास्थळी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याचे पथक दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी उसळली होती. भाजीपाला विक्रीसाठी आलेल्या महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अपघात इतका भीषण होता की घटनास्थळी भाजीपाला, अंडी, टोमॅटो आणि केळी विखुरले होते.दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शाहू उद्यान परिसरात सकाळच्या सत्रात मोठी वर्दळ असते. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ग्राहक मोठ्या संख्येने येथे खरेदीसाठी येत असल्याने अपघाताच्या वेळी परिसरात गर्दी होती..Kolhapur Jilha Parishad : करवीरमध्ये जल्लोष, हातकणंगलेत निराशा; चंदगड भुदरगडमध्ये महिलाराज, गडहिंग्लजमध्येही दिलासा.जेवायला बसले आणि घात झालाग्रामीण भागातून पन्हाळा आणि करवीर तालुक्यातील पाच महिलांचा नेहमीचाच रोजचा गट या ठिकाणी भाजी विक्रीसाठी येतो. सकाळी लवकर आल्याने साडे अकराच्या सुमारास या पाच महिला जेवणासाठी एकत्र बसल्या होत्या. हात धुवून जेवणाच्या ताटावर बसणार तोवरच गाडी भर वेगाने त्यांच्या दिशेने गेली. केळाच्या गाडीला धडकून थेट महिलांच्या अंगावर गाडी गेल्याने सदर महिलेचा मृत्यू झाला अशी घटनास्थळी माहिती देण्यात आली.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: अपघात कुठे आणि केव्हा झाला?उ.१: कोल्हापूरच्या गंगावेश परिसरातील शाहू उद्यानाजवळ, मंगळवार सकाळी सुमारे ११.३० वाजता हा अपघात झाला.प्र.२: अपघातात किती जण जखमी झाले?उ.२: एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत.प्र.३: अपघाताचे कारण काय?उ.३: ओमनी गाडी वळण घेताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.