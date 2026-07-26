Farmer Loan Waiver : कोल्हापुरात २३ हजार ३१६ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध

कोल्हापूर: पुण्यश्र्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २३, ३१६ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर झाली आहे. याच्या याद्यांची प्रसिद्धी आज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सर्व १९१ शाखांमध्ये केली. प्रत्यक्षात कोणाला किती रक्कम मिळणार याचा अंदाज सोमवारी (ता.२७) येणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण तेरा विभागापैकी करवीर पश्चिममध्ये सर्वाधिक कर्जमाफी झाली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली आहे. त्यासाठी काल सायंकाळी महापोर्टलवर याची यादी प्रसिद्ध झाली. आज सकाळी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, विकास सेवा संस्था, जिल्हा बॅंकांच्या शाखेमध्ये या याद्या प्रसिद्ध केल्या. २९ हजार ४२९ कर्ज खाती प्रत्यक्षात अपलोड झाली आहेत. १५७८ संस्थांची संख्या आहे. .प्रत्यक्षात २३ हजार ३१६ कर्जखात्यांची यादी सध्या प्रसिद्ध झाली आहे. दुपारी बारापर्यंत कागल तालुक्यातील १३९ संस्थांची संख्या सर्वाधिक होती. तेरा विभागापैकी करवीर पश्चिम विभागातील २८७३ कर्ज खात्यांची नोंद झाली आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध. शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जिल्ह्यातील पहिली यादी (पहिला टप्पा) आज जाहीर झाला आहे. प्रत्येक शाखेत या याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. साधारण सोमवारी (ता.२९) एकूण किती रक्कमेची कर्जमाफी झाली हे पुढे येईल. प्रमाणिकरणानंतर प्रत्येकाला किती रक्कम मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे. -जी. एम. शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बॅक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.