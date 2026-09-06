Kolhapur Drugs: कॉलेज कट्ट्यापासून फार्महाऊसपर्यंत ‘पुड्या’ पोहोच; हायड्रोपोनिक गांजाची एन्ट्री, सोशल मीडियावरून चॅटिंगद्वारे पुरवठ्याची यंत्रणा

-गौरव डोंगरेकोल्हापूर: पारंपरिक नशेची साधने मागे पडून आता कोल्हापुरात महागड्या रासायनिक ड्रग्जची क्रेझ वाढल्याचे दिसून येत आहे. शाळा-कॉलेज परिसरातील छुप्या पेडलर्सचे जाळे तयार होत असून, कॉलेज कट्ट्यावर ‘ड्रग्ज’ मिळू लागल्याने चिंता वाढली आहे. उच्च शिक्षणाच्या निमित्ताने शहरात राहणाऱ्या एकाकडून हायड्रोपोनिक गांजा राजारामपुरी पोलिसांनी जप्त केला, तर सुटीदिवशी एखादे ‘फार्महाऊस’ बुकिंग करून नशेच्या पार्ट्या करण्याचेही फॅड रुजू लागले आहे. जागेवर ‘माल’ पोहोचविणारी यंत्रणा मोडून काढण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...गांजाच्या शंभर रुपयांत मिळणाऱ्या पुड्यांऐवजी आता एम.डी. ड्रग्ज, हायड्रोपोनिक गांजाची मागणी होताना दिसते. सोशल मीडियाचा वापर करून कोडवर्डमध्ये हायप्रोफाईल नशेबाजांचे नेटवर्क आता कार्यरत आहे. महाविद्यालयात नशेच्या आहारी गेलेल्यांकडून महागड्या ‘सिंथेटिक’ व ‘हायड्रॉपोनिक गांजा’चा होत असल्याचे मार्च २०२६ मध्ये राजारामपुरी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईतून समोर आले. .बी. टेकचे शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाकडे ३१ ग्रॅम हायड्रोपोनिक गांजा, ६८ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज आढळले. विशेष म्हणजे त्याचे वडील सरकारी नोकरदार असून, त्याने मित्रांसाठी हा गांजा मागवला होता. सोशल मीडियावरील ॲपद्वारे चॅटिंग व यूपीआय पेमेंटसाठी वापर होतो. व्हॉटस्ॲपवरूनही कोडवर्ड्सच्या माध्यमातून महाविद्यालये, कॅफे, फार्महाऊस पार्ट्यांमध्ये हा माल पोहोचवला जात. पकडले जाण्याच्या भीतीने छोट्या छोट्या पुड्यांमधून हा पुरवठा सुरू असल्याचे दिसून येते..पोलिसांकडून नशामुक्ती अभियान...जिल्हा पोलिस दलाकडूनही नशामुक्तीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. शाळा, महाविद्यालये, निर्जन ठिकाणे, उद्यानांच्या ठिकाणी खुलेआम होणाऱ्या नशेबाजीविरोधात कारवाईचे आदेश संबंधित पोलिस ठाण्यांना दिले आहेत. तसेच गाव पातळीवर अमली पदार्थ सेवन करणारे, विक्री करणारे व पुरवठादार यांची माहिती घेण्यासाठी पोलिसपाटलांची मदतही घेतली जात आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.१ कोटी रुपये किलोचा दरहायड्रोपोनिक गांजाची एक ग्रॅमची किंमत ८ ते १० हजार रुपये आहे. काही ठिकाणी १२ हजार रुपये ग्रॅम दराने विक्री होते. याची एक किलोची किंमत एक कोटींच्या घरात असल्याचे ऐकूनच अनेकांना धडकी भरेल. गोव्यात इव्हेन्ट मॅनेजमेंटची कामे करणाऱ्या तरुणाकडून हा गांजा कोल्हापुरात आणण्यात आला होता. यामुळे पुन्हा एकदा गोवा कनेक्शन नशेबाजीत पुढे आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.