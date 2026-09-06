कोल्हापूर

Kolhapur Drugs: कॉलेज कट्ट्यापासून फार्महाऊसपर्यंत ‘पुड्या’ पोहोच; हायड्रोपोनिक गांजाची एन्ट्री, सोशल मीडियावरून चॅटिंगद्वारे पुरवठ्याची यंत्रणा

Hydroponic Cannabis Supply Reaches Colleges And Farmhouses: कोल्हापुरात शाळा-कॉलेज परिसरात छुपे पेडलर्स सक्रिय; सोशल मीडियावरील कोडवर्ड, यूपीआय पेमेंट व व्हॉट्सॲप चॅटिंगद्वारे हायड्रोपोनिक गांजा, एमडी ड्रग्जचा पुरवठा, फार्महाऊस पार्ट्यांचा वाढता ट्रेंड
College Students And Farmhouses Linked To Hydroponic Cannabis Supply Through Social Media Chats And Hidden Delivery Networks

College Students And Farmhouses Linked To Hydroponic Cannabis Supply Through Social Media Chats And Hidden Delivery Networks

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सकाळ वृत्तसेवा
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-गौरव डोंगरे

कोल्हापूर: पारंपरिक नशेची साधने मागे पडून आता कोल्हापुरात महागड्या रासायनिक ड्रग्जची क्रेझ वाढल्याचे दिसून येत आहे. शाळा-कॉलेज परिसरातील छुप्या पेडलर्सचे जाळे तयार होत असून, कॉलेज कट्ट्यावर ‘ड्रग्ज’ मिळू लागल्याने चिंता वाढली आहे. उच्च शिक्षणाच्या निमित्ताने शहरात राहणाऱ्या एकाकडून हायड्रोपोनिक गांजा राजारामपुरी पोलिसांनी जप्त केला, तर सुटीदिवशी एखादे ‘फार्महाऊस’ बुकिंग करून नशेच्या पार्ट्या करण्याचेही फॅड रुजू लागले आहे. जागेवर ‘माल’ पोहोचविणारी यंत्रणा मोडून काढण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

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