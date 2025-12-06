कोल्हापूर

Ichalkaranji Cafe Illegal : कॅफेत स्पेशल रूम, तिथेच बाथरूम अन् ३५० रेट; इचलकरंजीत अश्लील धिंगाणा, कंडोमची पाकिटेही सापडली...

Ichalkaranji Cafe : इचलकरंजीतील एका कॅफेत स्पेशल रूममध्ये ३५० रुपयांचा रेट ठरवून अश्लील धिंगाणा चालत असल्याचे समोर आले. रूममध्ये बाथरूमसोबत कंडोमची पाकिटेही आढळली. पोलिसांकडून कारवाई सुरू.
Ichalkaranji Cafe Illegal

Ichalkaranji Cafe Illegal

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ichalkaranji Crime News : इचलकरंजी शहराच्या मध्यवर्ती झेंडा चौक परिसरातील प्रसिद्ध ‘कॅफे अड्डा इचलकरंजी’ येथे निर्भया पथकाने आज सायंकाळी अचानक टाकलेल्या छाप्यात मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला. कॅफेमध्ये जोडप्यांना 350 रुपयांत अश्लील चाळ्यांसाठी खोली उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कॅफे मालक व व्यवस्थापकाला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nirbhaya Case
police
crime
Crime News
crime news in marathi
Ichalkaranji
Crime Against Youth
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com