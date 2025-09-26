Ichalkaranji Crime : याला जिवंत सोडू नका म्हणताच बरगडीत चाकू खूपसला अन्, कुत्रा भुंकल्याच्या कारणावरून बाप-लेकावर हल्ला

कुत्रे भुंकण्यावरून चाकू हल्ला – हातकणंगले तालुक्यातील खोतवडी (अयोध्यानगर) येथे कुत्रे भुंकल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून माय-लेकाने शेजारील बाप-लेकावर चाकू हल्ला करून दोघांना गंभीर जखमी केले.जखमी व आरोपी – अक्षय भरमा गौरोजी (३०) व त्यांचे वडील भरमा गौरोजी गंभीर जखमी; आरोपी श्रेयस योगेश जोशी (२१), त्याची आई मंजिरी जोशी (४१) व श्रेयसचे काही मित्रांविरुद्ध शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल; दोन मुख्य संशयित ताब्यात.घटनेत चिथावणी व भीतीचे वातावरण – मंजिरी जोशी यांनी चिथावणी देताच श्रेयसने चाकूने वार केला, वडील थांबवायला गेले तेव्हा त्यांच्यावरही हल्ला; या घटनेने परिसरात भीती व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले..Ichalkaranji Bargad Knife Attack : कुत्रे भुंकल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून माय-लेकाने शेजारील बाप-लेकावर चाकू हल्ला करत गंभीर जखमी केले. या हल्ल्यात अक्षय भरमा गौरोजी (वय ३०), भरमा गौरोजी (दोघे रा. अयोध्यानगर, गल्ली क्र. ६, खोतवाडी) हे दोघे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी श्रेयस योगेश जोशी (२१) व मंजिरी योगेश जोशी (४१, दोघे रा. अयोध्यानगर, खोतवडी) यांच्यासह श्रेयसच्या काही मित्रांवर शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. यातील दोन मुख्य संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..ही घटना खोतवडी (ता. हातकणंगले) अयोध्यानगर येथे बुधवारी (ता. २४) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. संशयित आरोपी श्रेयस जोशी, त्याची आई मंजिरी जोशी व श्रेयसचे काही मित्र हे सर्वजण फिर्यादी अक्षय गौरोजी यांच्या घरासमोर आले. त्यावेळी मंजिरी जोशी यांनी अक्षय याला उद्देशून, ‘तू कुत्रे भुंकण्याच्या कारणावरून माझ्या मुलाला बोलतोस का, तुझी एवढी हिंमत कशी’, असे म्हणत अक्षय याचा कॉलर पकडून कानशिलात मारली. त्यानंतर मंजिरी यांनीच श्रेयस व त्याच्या मित्रांना ‘याला जिवंत सोडू नका, मारून टाका’ अशी चिथावणी दिली. याचवेळी श्रेयसने हातातील चाकूने अक्षय यांच्या डाव्या बरगडीखाली वार केला..दरम्यान, मुलाला वाचवण्यासाठी पुढे सरसावलेले वडील भरमा गौरोजी यांच्यावर श्रेयसच्या अनोळखी मित्राने पोटात चाकूने वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले. या हल्ल्यात अक्षय व त्यांचे वडील भरमा गौरोजी गंभीर जखमी झाले. त्यांना तत्काळ उपचारासाठी आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती खालावल्याने दोघांना कोल्हापूर येथे खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, किरकोळ कारणावरून झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या या घटनेने अयोध्यानगर परिसरात भीती व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१: आरोपी कोण आहेत?उ: श्रेयस योगेश जोशी (२१), त्याची आई मंजिरी जोशी (४१) व श्रेयसचे काही मित्र; दोन मुख्य संशयित पोलिस ताब्यात.प्र.२: हल्ल्याचे कारण काय होते?उ: कुत्रे भुंकण्याच्या कारणावरून वाद झाला; त्यावरून हाणामारी आणि चाकू हल्ला झाला.प्र.३: जखमींची प्रकृती कशी आहे?उ: दोघांनाही आधी आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले होते; प्रकृती खालावल्यानंतर कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले.प्र.४: या घटनेमुळे परिसरात काय परिस्थिती आहे?उ: किरकोळ कारणावरून झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याने अयोध्यानगर परिसरात भीती व संतापाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.