कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : पहाटे भांडले, पत्नीने झोपेच सोंग घेत पतीचा काटा काढला अन्; झोपून सकाळी मुलीसोबत पोलिस स्टेशन गाठलं, इचलकरंजीत धक्कादायक घटना

Kolhapur District Crime News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजीत पती-पत्नीच्या वादातून गंभीर घटना घडली. पतीवर खलबत्त्याने हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या महिलेने सकाळी मुलीसोबत पोलिस ठाणे गाठले. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
Ichalkaranji Crime news

Ichalkaranji Crime news

esakal

Sandeep Shirguppe
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Ichalkaranji Murder Case : इचलकरंजीत कौटुंबिक वादातून पत्नीने झोपेत असलेल्या पतीच्या डोक्यात खलबत्ता घालून खून केल्याची गंभीर घटना आज पहाटे इचलकरंजीतील गावभाग परिसरात घडली. सागर दीपक बुरसे (वय ३५, रा. त्रिशूल चौक, गावभाग) असे मृताचे नाव आहे. खून केल्यानंतर पत्नी वैशाली हिने सकाळी स्वतः पोलिस ठाणे गाठून गुन्ह्याची कबुली दिल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. सागर हे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात कर्मचारी होते.

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