Ichalkaranji Firing Incident : कबनूरमध्ये रील बनवणं बेतलं जीवावर! हवेत फैरी झाडताना गोळी थेट कवटीत घुसली, रक्तबंबाळ होऊन नीलेश जागीच कोसळला

इचलकरंजी/रुई : इचलकरंजी-कोल्हापूर मार्गावरील कबनूर (ता. हातकणंगले) येथे रील बनविण्याच्या नादात बंदुकीतून हवेत गोळीबार करणे एका तरुणाच्या अंगाशी (Ichalkaranji reel shooting gun firing) आले. हवेत फैरी झाडण्याच्या प्रयत्नात गोळी थेट त्याच्या डोक्यात घुसली आणि तो गंभीर जखमी झाला. नीलेश निशिकांत कांबळे (वय २०, रा. फुले वसाहत, कबनूर) असे त्याचे नाव आहे..गोळीबाराचे व्हिडिओ ताब्यातदरम्यान, जखमी नीलेशच्या मोबाईलमधील गोळीबाराचे व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागले असून, या व्हिडिओंच्या आधारे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने नीलेशचा मित्र शुभम सूर्यवंशी याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे..Sangli Road Accident : ड्यूटी संपली, भूक लागल्याने नाश्ता शोधायला निघाले अन्...; सांगलीत उड्डाणपुलावर भीषण अपघात, कारच्या धडकेत 24 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा दुर्दैवी अंत.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : नीलेश व त्याचा मित्र शुभम काही मित्रांसोबत आज दुपारी तीनच्या सुमारास कबनूर-कोल्हापूर मार्गालगत असलेल्या एका शेतात रील बनविण्यासाठी गेले होते. रीलसाठी बंदुकीतून हवेत गोळीबार करण्याचा प्रकार सुरू होता. त्यावेळी नीलेशने झाडलेली गोळी अचानक त्याच्याच डोक्याच्या उजव्या बाजूला, कानाच्या वरच्या भागातून कवटीत घुसली. गोळी डोक्यात शिरताच नीलेश रक्तबंबाळ होऊन जागीच कोसळला..घटनेनंतर मित्रांनी जखमी नीलेशला तातडीने आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सिटीस्कॅन केला. त्यावेळी नीलेशच्या उजव्या बाजूच्या कवटीत बंदुकीची गोळी अडकून असल्याचे स्पष्ट झाले..Pune-Bengaluru Highway : सांगली पेठ नाका ते साताऱ्यातील वळसे फाटा दरम्यान 14 स्पीडगन कॅमेरे; वेगमर्यादा ओलांडल्यास थेट ई-चलनाची होणार कारवाई.त्यानंतर त्याला कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात हलविण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपअधीक्षक विक्रांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक शरद मेमाणे, महेश चव्हाण, सचिन सूर्यवंशी यांच्यासह पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला..गाडीवरून पडल्याचा बनावनीलेशच्या डोक्यात गोळी लागून तो गंभीर जखमी झाल्याने त्याला आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तेथे त्याने गाडीवरून पडल्याचा बनाव केला. सिटीस्कॅनमध्ये त्याच्या डोक्यात बंदुकीची गोळी लागल्याचे स्पष्ट झाले..पाचवी गोळी लागलीरीलसाठी बंदुकीतून हवेत गोळीबार करताना पाचवी गोळी नीलेशच्या कानामागून डोक्यात घुसली. हातालाही दुखापत झाल्याने गोळीबार करताना बंदूक हातातच फुटल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पोलिसांना घटनास्थळ परिसरात काहीच मिळून आलेले नाही. रीलसाठी वापरलेली बंदूक छऱ्याची की गावठी कट्टा, याचा शोध सुरू असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले..Nashik Reel Firing Case : रील बनवण्याचा नाद बेतला अंगाशी! नाशिकमध्ये 19 वर्षीय तरुणीकडून गावठी कट्ट्यातून हवेत गोळीबार, पोलिसांकडून कारवाई.हद्दीवरून पोलिसांमध्ये संभ्रमगोळीबाराची माहिती मिळताच शिवाजीनगर आणि हातकणंगले पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, नेमके घटनास्थळ स्पष्ट नसल्याने ही घटना कोणत्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली, यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही पोलिस ठाण्यात याबाबत रात्री उशिरापर्यंत काहीच नोंद झालेली नव्हती..कानाच्या वरील बाजूने गोळी कवटीतनीलेश याच्या उजव्या कानाच्या वरच्या बाजूने गोळी कवटीत शिरून अडकली आहे. त्याच्या हातालाही दुखापत झाली आहे. त्याला कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले असून, तेथे रात्री त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.