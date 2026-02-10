कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : बिनविरोध निवड, पण मनात खदखद! इचलकरंजीत महायुतीतील अस्वस्थता उघड

Mahayuti’s First : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच महापौर निवडीत महायुतीने निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. मात्र बिनविरोध निवड झाली असली तरी सभागृहातील भाषणे आणि सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया पाहता सत्ताधारी महायुतीत सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत महायुतीने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करत महापौरपदी उदय धातुंडे आणि उपमहापौरपदी अनिल डाळ्या यांची बिनविरोध निवड केली. प्रशासकीय अडथळे, गोंधळ आणि विरोधाविना निवड प्रक्रिया पार पडली. मात्र, या निवड प्रक्रियेदरम्यान महायुतीतील ज्येष्ठ नगरसेवकांची उघड झालेली अंतर्गत नाराजी आणि असमाधान यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

