Ichalkaranji Muncipal : बिनविरोध निवड, पण मनात खदखद! इचलकरंजीत महायुतीतील अस्वस्थता उघड

इचलकरंजी : महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत महायुतीने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करत महापौरपदी उदय धातुंडे आणि उपमहापौरपदी अनिल डाळ्या यांची बिनविरोध निवड केली. प्रशासकीय अडथळे, गोंधळ आणि विरोधाविना निवड प्रक्रिया पार पडली. मात्र, या निवड प्रक्रियेदरम्यान महायुतीतील ज्येष्ठ नगरसेवकांची उघड झालेली अंतर्गत नाराजी आणि असमाधान यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच झालेल्या या निवडणुकीकडे शहराचे लक्ष लागून होते. सत्तास्थापन प्रक्रियेत कोणताही वाद न होता एकमताने निर्णय होणे, हा सर्वपक्षीय निर्णयाचा भाग ठरला. मात्र निवडीनंतर सभागृहात झालेल्या भाषणांमधून आणि नाव निश्चितीनंतर सोशल मीडियावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया पाहता महायुतीतील सर्वच घटक या निर्णयावर समाधानी आहेत असे दिसून आले नाही. .Ichalkaranji Mayor :इचलकरंजीच्या पहिल्या महापौरपदी भाजपचे उदय धातुंडे बिनविरोध ; तर उपमहापौरपदी अनिल डाळ्या.महायुतीतील काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी आपल्या भाषणांमधून अप्रत्यक्षपणे महापौरपदाबाबतची आपली अपेक्षा व्यक्त केली. अनेक वर्षांचा अनुभव, संघटनेतील योगदान या मुद्द्यांचा उल्लेख करीत अपेक्षित आरक्षण पडले असते तर आपली वेळ आली असती, अशी खदखद उघडपणे व्यक्त केली, तर महापौरपदासाठी नाव निश्चित झाल्यानंतरही काही नगरसेवकांनी सोशल मीडियावरून अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देत आपली नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले होते..त्यामुळे महापौर निवड बिनविरोध झाली असली तरी उमेदवार निश्चितीच्या प्रक्रियेत सर्वांना विश्वासात घेतले गेले का हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. सत्तास्थापनेच्या सुरुवातीस नाराजीची भावना निर्माण झाल्यास त्याचे परिणाम पुढील कार्यकाळात निर्णय प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजी महापालिकेत पहिलीच निवड बिनविरोध! महापौर-उपमहापौर ठरले.दृष्टिक्षेपात घडामोडीमहापौर व उपमहापौर पदाची निवड बिनविरोधसभागृहात ज्येष्ठ नगरसेवकांकडून अप्रत्यक्ष नाराजीसोशल मीडियावरून भावना व्यक्त केल्याने चर्चापदाधिकारी निवडीबाबत इच्छुकांचे असमाधानपहिल्याच कार्यकाळात अंतर्गत मतभेद उघडसमन्वय व एकजूट राखण्याचे आव्हान.