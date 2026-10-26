Ichalkaranji Minor Girl Case : इचलकरंजीतील अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, जबरदस्तीने गुजरातमध्ये ठेवले डांबून; १९ वर्षीय युवकाला अटक, इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली अन्...

इचलकरंजी : शहरातून बेपत्ता झालेल्या १३ वर्षे सहा महिन्यांच्या अल्पवयीन मुलीचा शोध घेण्यात शिवाजीनगर पोलिसांना यश (Ichalkaranji missing girl rescued from Bhavnagar Gujarat) आले. इन्स्टाग्रामवरून ओळख झालेल्या मध्यप्रदेशातील युवकाने तिला घरातून नेऊन गुजरातमधील भावनगर येथे डांबून ठेवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. याप्रकरणी राहुल राजू दामोर (वय १९, नवागाव, मध्य प्रदेश) याला अटक केली आहे..याबाबत मुलीच्या वडिलांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. पोलिस निरीक्षक शरद मेमाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलिस उपनिरीक्षक डॉ. आरती कणिरे या गुन्ह्याचा तपास करत होत्या. तपासादरम्यान मुलीचे लोकेशन गुजरातमधील भावनगर येथे असल्याचे तांत्रिक विश्लेषणातून समोर आले. मध्य प्रदेशातील युवकाने इन्स्टाग्रामवरून तिच्याशी ओळख वाढवून तिला घरातून नेल्याची माहितीही तपासात पुढे आली. त्यानंतर शिवाजीनगर पोलिसांचे पथक गुजरातला रवाना झाले. तांत्रिक तपासाच्या आधारे भावनगर येथून मुलीला ताब्यात घेऊन तिची सुटका केली..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' जिंकूनही सतेज पाटलांचं टेन्शन वाढलं! अध्यक्ष निवडीत नवा कायदेशीर ट्विस्ट; 14 चा आकडा कसा गाठणार? 'ते' 12 संचालक गैरहजर राहिले तर..?.मुलीची चौकशी केली असता आपल्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आणि जबरदस्तीने गुजरातमध्ये डांबून ठेवल्याचे तिने जबाबात सांगितले. त्यानुसार गुन्ह्यात पोक्सो कायद्याची कलमे वाढविली. आरोपी राहुल दामोर याला अटक करून न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. सुटका केलेल्या मुलीला तिच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.