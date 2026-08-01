Ichalkaranji Municipal Commissioner : इचलकरंजीत आयुक्तांच्या बदलीवरून संघर्ष; भाजपमधील आवाडे-हाळवणकर गटात वाद पेटण्याची चिन्हे, CM फडणवीसांची मागितली वेळ

इचलकरंजी : महापालिका आयुक्तांच्या बदलीच्या वादात पुन्हा भाजपमधील आवाडे व हाळवणकर गटात संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्या बदलीची मागणी हाळवणकर गटाने केली (BJP Awade vs Halvankar political dispute in Ichalkaranji) असताना आज आवाडे गट आयुक्तांच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. त्यांचा कार्यकाळ पुढे कायम ठेवण्याची मागणी या गटाने आमदार राहुल आवाडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळेची मागणी या गटाने केली आहे. .आयुक्तांच्या बदलीसाठी राजकारण केले जात असल्याचा आरोपही आवाडे गटाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांतील वाद पुढील काळात अधिकच पेटण्याची भीती आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महापालिका राजकारणात सत्ताधारी भाजपमधील आवाडे गट व हाळवणकर गट यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. स्वच्छतेच्या २२ कोटींच्या अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीच्या विषयावरून दोन्ही गट स्थायी समितीमध्ये आणि त्यानंतर झालेल्या विशेष सभेत आमने-सामने आले. त्यातच आयुक्तांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीच्या प्रश्नावरून वाद आणखी वाढत चालला आहे..Ishwarpur Encroachment Case : जयंत पाटलांची शिष्टाई फळाला! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेला एकनाथ शिंदेंची स्थगिती; शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षांना मोठा दणका.त्यांच्या बदलीच्या मागणीसाठी हाळवणकर गटाच्या नगरसेवकांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची गुरुवारी कोल्हापुरात भेट घेतली. त्यामध्ये येत्या मंगळवारी (ता. ४) हाळवणकर गट हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. त्यामुळे महापालिका राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. या घडामोडीनंतर आवाडे गटाच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष लागले होते..दरम्यान, आमदार आवाडे हे आज महापालिकेत एका बैठकीसाठी आले होते. त्यामुळे स्थायी सभापती सतीश मुळीक यांनी आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र त्यांना दिले. त्यामध्ये त्यांनी आयुक्त पाटील यांच्या कार्यकौशल्यामुळे शहरातील विकासकामांना गती मिळाली असल्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ कायम ठेवावा, अशी मागणी केली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वेळ निश्चित करून द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात केली. यावेळी महापौर उदय धातुंडे, नगरसेवक राजू बोंद्र, सुशांत कलागते, योगेश पाटील आदी उपस्थित होते. या मागणीमुळे हाळवणकर गटात खळबळ उडाली आहे. या घडामोडीमुळे दोन्ही गटांत पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत..Bhusawal Green Hydrogen Project : ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भुसावळचा नवा इतिहास! दीपनगर औष्णिक केंद्रात 'ग्रीन हायड्रोजन' प्रकल्प सुरू; शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा प्रयोग यशस्वी.'विकासकामांची दिशाभूल...'काही सदस्य स्वार्थासाठी प्रशासनाला दोष देत आहेत. त्यातून विकासकामांची दिशाभूल करणारी माहिती समाज माध्यमात पसरवत आहेत. आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीला दंडेलशाही असे संबोधून त्यांच्या बदलीसाठी राजकारण करीत आहेत, असा आरोप स्थायी सभापती मुळीक यांनी पत्रात केला आहे. मात्र, त्यांनी कोणाचेही थेट नाव घेणे टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.